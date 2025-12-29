Con treinta minutos no basta

Creado: Actualizado:

E l inicio de temporada del Hiopos pudo catalogarse como sorpresivo e ilusionante. Tras seis jornadas, acumulaba cuatro victorias basadas en intensidad, valentía y rendimiento, que le permitió vencer a rivales de mayor presupuesto. Con el paso de las jornadas esta impresión se fue desvaneciendo. Tras encadenar seis derrotas, el equipo parece atrapado en una dinámica en la que los partidos se le hacen largos.

Esas primeras victorias se construyeron en base a controlar el ritmo, con transiciones tras rebote defensivo culminadas con rápidas finalizaciones en los primeros segundos de la posesión. Otro concepto destacable fue una de las premisas en las que insiste Gerard Encuentra: la intensidad defensiva. Defender con agresividad, especialmente las primeras líneas de pase, ahogaba al rival y le obligaba a precipitarse, con lo que el factor sorpresa desaparece.

El Hiopos presentaba credenciales para entrar en la Copa del Rey, pero a partir de la séptima jornada los rivales han afinado el scouting y el guión ha cambiado. La dificultad para dominar el rebote defensivo ha comportado que el equipo no haya podido correr y, por tanto, debe atacar en estático, obligando en exceso a depender de la generación del juego de los exteriores. En este apartado el equipo requiere una mejora.

Otro aspecto preocupante es la gestión de los finales de partido, con pérdidas en momentos claves, malas selecciones de tiro, no dominar el rebote defensivo e incluso faltas innecesarias. Cerrar partidos obliga a buenas lecturas. El desgaste físico durante el partido puede ser el motivo de esos errores en la parte final, en la que vemos excesivas soluciones rápidas en forma de precipitación. En esta Liga competir bien durante treinta minutos no basta.