Empatando no alcanza

Es cierto. El primer tiempo de ayer en el frío y desangelado Camp d’Esports es de lo mejorcito que ha ofrecido el Atlètic Lleida en lo que llevamos de temporada, pero esa mejora no es suficiente. Tal y como están las cosas, sumar de uno en uno hace que las cuentas no salgan. Son 18 jornadas las disputadas, es decir 54 puntos, y los de Gabri tan solo han sumado 14. Es decir, los azules han de presentar unos números hasta el final del ejercicio de equipo de play-off de ascenso. Y es una lástima porque la jornada resultaba de lo más favorable con las derrotas de Andratx, Barbastro, Porreres, Olot y Torrent y el empate del Castellón B. Ganar al Espanyol B no hubiera permitido al equipo salir del descenso, pero sí recortar distancias y abrir brecha con el colista entrenado por Toni Seligrat. O sea que el At Lleida sigue donde estaba a la espera de un calendario exigente con salidas a los campos del Castellón B (sábado, 16.00 ) y Torrent y con el Porreres, entre medio, en el Camp d’Esports. Serán tres finales en las que convendría sumar de tres en tres porque en caso contrario la situación, pese a esa renovación de la plantilla que ayer ya se dejó ver, puede ser irreversible. Por cierto, habrá que preguntarse a quién se le ocurrió jugar de noche y casi solapándose con la final de la Supercopa. Si no es para hacerlo conociendo el resto de resultados, no tiene explicación. En fin, una semana más en el infierno de la categoría a la espera de un milagro.