Claves de futuro

A noche, con la agónica victoria ante el Burgos, el Hiopos Lleida dio por finalizada la primera vuelta. Hasta ahora, una temporada brillante, aunque marcada por una notable irregularidad en cuanto a juego y resultados. Un inicio prometedor, con cuatro victorias en las primeras seis jornadas, le siguió una serie de seis derrotas consecutivas que sembraron dudas. Las dos victorias en Canarias, sumadas a la de ayer, han sido un punto de inflexión y una inyección de confianza antes de encarar la segunda vuelta.Desde el punto de vista táctico, el equipo ha mostrado una evolución significativa en los últimos encuentros. Se aprecia una mejor lectura del juego en situaciones de ataque estático, con la incorporación de nuevas variantes ofensivas y una circulación de balón con mayor ritmo. Esto permite pasar balones a sus jugadores interiores en el poste bajo y evitar la excesiva dependencia de generar a través de los exteriores. Se ha dado un paso adelante en el aspecto mental y el equipo ha sabido mantener en estos últimos partidos la concentración en los 40 minutos. En definitiva, un mejor control del ritmo de partido.

Otro aspecto a destacar, y que debe resultar clave en la mejora del equipo, es la optimización de las rotaciones. La clave para que jugadores importantes ofrezcan un mayor rendimiento es dosificarles a lo largo del partido y que lleguen en mejor forma a los minutos finales. De cara a la segunda vuelta seguro que el Hiopos seguirá ampliando el repertorio ofensivo. Sin embargo, si mejora la capacidad de leer los desajustes creados a partir del pick and roll y se crean más ventajas con los bloqueos indirectos y el juego sin balón, hará que el equipo sea menos previsible y, en consecuencia, más competitivo.