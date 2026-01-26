El efecto “Superlópez”

Creado: Actualizado:

Ya era hora de que el Atlètic Lleida ganase un partido en el Camp d’Esports. De hecho, no lo hacía desde noviembre ante el Andratx. Y, como es habitual en este club, parece imposible que no pase nada fuera de lo que podría considerarse dentro de la normalidad. Pero a lo que vamos. La presencia de Jordi López, estrenándose como técnico de los leridanos fue, como manda la tradición, talismán. Primer triunfo por más de un gol en toda la temporada y demostrando que “Superlópez” se aplica al pragmatismo más radical. Alineó a todos los nuevos y cuando marcó el 1-0, a las primeras de cambio, aplicó el principio que ya dejó entrever en la rueda de prensa de su presentación. “Tal y como estamos hay que ganar más allá de otras consideraciones”. Dicho y hecho. Ordenados atrás, sin alegrías y a verlas venir. Es lo que toca. Ahora el siguiente objetivo es ganar el domingo (12.00) en el campo del colista Torrent, goleado en Mallorca. La anécdota del partido llegó en el minuto 80 con la lesión del árbitro Bordons Romero, que tuvo que abandonar el campo en ambulancia. El clásico “¿Hay algún árbitro en el campo?” tardó cerca de veinte minutos en resolverse. A toda prisa llegó el leridano Marc Fernández para ponerse como asistente y el auxiliar Javier Blanco pasó a ser el principal. Cosas de la Segunda RFEF.