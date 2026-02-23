Pues sí, habrá derbi

Creado: Actualizado:

Resulta decepcionante que todas las noticias, de un tiempo a esta parte, que hacen referencia al fútbol leridano sean negativas. Lejos de victorias y ascensos, los titulares hablan de guerras fraticidas, posturas irreconciliables en el oso del Camp d’Esports, subterfugios subterráneos, distanciamientos, salvo algún que otro postureo, con las instituciones, concursos de acreedores aún sin resolver... y un derbi entre Atlètic Lleida y Lleida CF que nadie deseaba, pero que, mira por donde, se producirá este domingo (18.00 horas) en el Narcís Sala en una inimaginable pirueta: el Sant Andreu paga el desplazamiento en autocar a los socios del Lleida para que ocupen grada en el campo de la barriada barcelonesa para que aninen a los suyos contra al Atlètic. O sea, duelo sí, aunque uno de los dos contendientes no estará en el césped sino en la grada. Es el último capítulo de una también absurda guerra, a tres bandas, que arrancó esta pretemporada, y tuvo una segunda entrega en la primera vuelta en el Camp d’Esports. Si el partido ya era de por sí un choque de alto riesgo, con la presencia de los seguidores del rival habrá derbi y, ahora, de altisimo riesgo. ¡Ah! Por cierto. En un esperpéntico partido, los de Jordi López, como antes ocurría con Gabri García en el banquillo, acabaron empatando a tres ante el Barbastro, con dos goles en el añadido, con lo que tanto unos como otros ya pueden comenzar a planificar la próxima temporada... en Tercera RFEF.