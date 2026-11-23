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El Ilerna Lleida volvió a recibir ayer más de 100 puntos y, como ya ha ocurrido esta temporada, permitió que un equipo de la ACB estableciera un récord particular de anotación, con 113 puntos. La excusa de algunos días ha sido que los rivales han estado muy acertados, pero esto no puede suceder cada jornada. Quizás lo que ocurre es que los rivales disponen de lanzamientos demasiado cómodos debido a los errores defensivos.

Esta derrota empieza a ser preocupante, aunque podríamos agarrarnos a la excusa de que la liga es muy larga. Sin embargo, no debemos olvidar que el año pasado se salvó la categoría gracias al buen arranque.

Si queremos fijarnos en los aspectos positivos, podríamos destacar que hay equipos que tampoco están consiguiendo la victoria. Pero también es cierto que, dentro de dos o tres jornadas, podemos encontrarnos con una clasificación mucho más fragmentada que el año pasado.

También hay que señalar que hoy hemos visto un partido muy igualado hasta los últimos minutos. Fue entonces cuando el Ilerna echó en falta las genialidades de Batemon, especialmente por sus actuaciones en los últimos cuartos, cuando se echa el equipo a la espalda.

Ahora solo queda mirar hacia delante y aprovechar este parón en la competición para intentar reconducir esta situación. La junta y el staff deben tomar decisiones rápidas: confiar en la plantilla actual (personalmente, creo que está muy justa de efectivos) o realizar algún fichaje.

Esta última fue la decisión que tomó el Baxi Manresa y, por ahora, le está dando buenos resultados. Los fichajes han servido como revulsivo para el equipo. Lo más positivo es que ahora llega un parón en la competición que permitirá reflexionar, pero hay que hacer algo.