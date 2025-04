Rodalies? Culpa nostra!

Creado: Actualizado:

Des de fa setmanes només parlem del drama de Rodalies. Ara, amb bombo i platerets, diuen que sí, que ara sí que va de veritat. Es faran les inversions que pertoquen i tot anirà millor... d’aquí uns anys. Evidentment la negligència política acumulada durant dècades no s’arregla d’un dia per l’altre. El que crec, però, que hem de fer és analitzar com hem arribat en aquest punt de deixadesa política envers la ciutadania catalana que ha durat tants anys. Al meu entendre els partits polítics ens han pres reiteradament el pèl i nosaltres ens l’hem deixat prendre amb una benevolència increïble. Els principals responsables d’aquesta deixadesa ferroviària crònica han estat els dos principals partits que han gestionat els pressupostos de l’Estat: PP i PSOE. Ells són els que han pressupostat poc i han executat encara menys diners en tot el tema de manteniment i millora de Rodalies. I aquí ve el més interessant: en quines zones de Catalunya reben més vots aquests dos partits? Doncs curiosament en tot el territori per on circulen els trens de Rodalies! Així que la famosa frase: parlem de coses que afecten el dia a dia de la gent i no de nacionalismes i temes identitaris que no interessen a ningú, no es correspon amb la realitat. Recorden el partit que va guanyar les eleccions autonòmiques el 2017? També un partit votat majoritàriament en aquestes zones –recorden Tabarnia?–: Ciutadans. Va parlar molt aquest partit de Rodalies com per guanyar les eleccions? Gens, el seu discurs bàsic i reiteratiu va ser senzillament: nosaltres anem contra els independentistes. Si aquests fets parlen per si sols i eren analitzats per l’ideòleg de torn del partit, vostès creuen que farien un gran esforç econòmic a Catalunya en detriment d’altres zones d’Espanya, sabent que el desastre diari de Rodalies no els afectava gens electoralment? Si la ciutadania que fa servir Rodalies hagués castigat electoralment PP/PSOE per aquesta deixadesa, faria temps que Rodalies funcionaria molt millor. Mentre el menyspreu vers la ciutadania catalana es cobreixi amb la bandera d’Espanya per calmar el cabreig de la gent i això els funcioni, continuarem sent tractats com a ciutadans de segona. Quan comences a acceptar cert nivell de maltractament, qui et maltracta considera que té via lliure per continuar fent-ho. Continuar així o canviar-ho depèn només de nosaltres.