Ecosistema #LleidaDigital

Fa uns dies la Trobada Empresarial sobre Transformació Digital, que és un esdeveniment que fa 8 edicions que se celebra a Mollerussa, va arribar al seu rècord de participació amb més de 900 inscrits (empresaris, emprenedors...) durant els dos dies de la seva realització. L’edició d’enguany s’ha centrat en l’aprofitament de la tecnologia per donar un millor servei a la ciutadania i l’administració, i l’ús d’aquesta i les xarxes socials en l’adaptació a l’era digital. També, durant els pròxims 10 i 11 d’abril, Lleida acollirà el Link Up Fest. Aquest esdeveniment es promociona com la trobada més gran de talent emprenedor a Lleida i les seves regions limítrofes. Jordi Bernat, que n’és l’organitzador, diu que “Lleida ha de dotar-se d’un ecosistema d’emprenedors per tal que el talent no es perdi o viatgi a altres zones”. La trobada ha de permetre que mitjançant debats i taules de treball es creïn vincles entre emprenedors, start-ups i inversors de projectes. Tots dos esdeveniments són dos projectes que permeten donar resposta a les carències que tenen les iniciatives emprenedores i les start-ups al nostre territori quan volen desenvolupar projectes o idees de negoci. També haurien de servir d’ajuda durant el moment de connexió amb empreses i l’accés a inversors. Perquè aquest nou entorn, que vol facilitar la creació de nous negocis, pugui acabar convertint-se en un èxit no només cal que hi hagi projectes empresarials de futur, start-ups, empreses innovadores o inversors d’alt valor, sinó que caldrà que hi hagi gent qualificada per portar-los a terme. Aquesta és una de les mancances recurrents del conjunt de l’economia (la captació i la retenció de talent), però és especialment crítica en el cas d’empreses en què la tecnologia i la innovació en són la base. I encara ho és més en zones com la nostra, on veuen com Madrid, Barcelona o València acaben emportant-se el nostre talent local per culpa dels atractius que ofereixen fora de la feina. Cal que ara intentem invertir aquesta tendència i retindre el talent. Administracions, bancs, inversors.. han de facilitar que aquests ecosistemes es consolidin i, si ho aconseguim, en pocs anys podrem observar com aquí sorgiran idees que es convertiran en oportunitats reals de negoci. Temps al temps..