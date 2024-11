Creado: Actualizado:

No en vam tenir prou amb els fets de l’11M, els del 17A i amb moltes altres desgracies més, que aquest cop ho hem tornat a fer. La darrera no ha estat cap atemptat, aquest cop la natura i la seva fúria són les que han causat un gran alifac d’incalculables danys materials. La tragèdia succeïda al Llevant peninsular ha deixat milers de persones sense béns, cases.. i alguns d’ells n’han perdut els familiars. Davant de tot això s’ha començat buscant raons i responsabilitats als polítics. Crec que encara no era el moment. És molt lloable com el poble s’ha unit i s’ha solidaritzat amb els damnificats. Han passat per davant de les administracions, mentre elles s’anaven culpant mútuament. Una catàstrofe d’aquesta índole no divideix per colors polítics ni pels pensaments de la gent, només aplega ajuda i aconseguir normalitzar la situació. Però la classe política ha tornat a actuar de manera errònia davant la tragèdia. No es pot, en primer lloc, buscar culpables i responsables del succeït. I això és el que s’ha tornat a fer. La reacció del president de la comunitat, el president del govern o bé d’altres polítics del país, no han actuat com corresponia. És de manual que davant de tot el succeït inicialment s’havia de garantir aigua potable, llum, aliments i atenció sanitària. Tot seguit oferir allotjament als que l’han perdut i finalment reconstruir. Un cop acabat tot això, ja es buscaran responsabilitats del succeït. També se li ha sumat l’absència d’una informació fiable. S’han saturat les notícies per culpa de les xarxes; fonts poc solvents i notícies sense contrastar han creat confusió, por i més dolor. S’ha culpat la precarietat de les infraestructures, la mala gestió urbanística dels darrers anys i els excessos viscuts. O com males accions polítiques ara s’han evidenciat, com la supressió de la unitat d’emergències que va implantar el govern socialista valencià. Un cop més, el populisme polític ha tornat a fer-ne de les seves. La politització d’una desgràcia és un fet massa habitual a casa nostra. Cal que del succeït al País Valencià n’aprenguem. Aquest hauria de ser l’últim cop que cometem aquest greu error. Han sobrat massa discursos i s’ha trobat a faltar més accions amb els que ho han passat malament. No s’havia de deixar el poble sol durant tants dies.