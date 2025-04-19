Empresa i territori
El procés de construcció de la imatge d’una empresa és un dels elements clau en la comunicació actual. Aquestes tenen a la seva disposició una gran diversitat d’instruments i tècniques amb les quals poden aconseguir determinats objectius. Davant d’aquesta situació, un dels principals reptes que tenen serà com seleccionen, estableixen i integren els elements que conformaran l’anomenat mix de comunicació. Dins d’aquest marc d’actuació, es percep com el mecenatge empresarial i el patrocini d’esdeveniments estan en un moment de creixement significatiu.
A Lleida estem descobrint un nou corrent empresarial que aposta per fer territori. Els relleus amb cares noves i gent jove en el teixit econòmic demostra un canvi d’actitud. Els empresaris locals sempre havien tingut la fama d’implicar-se poc a casa, ara es denota com aquest capteniment està canviant. Exemples com el de les grans empreses agroindustrials Vall Companys o Guissona; on la primera aposta decididament per obrir-se cap a la ciutadana recolzant múltiples activitats dirigides a millorar l’alimentació, i com la segona canalitza mitjançant la seva Fundació un seguit d’iniciatives per dignificar el benestar de les persones. El hòlding empresarial Sorigué és reconegut per la seva interessant aposta cap a l’art. El grup d’automoció Nayox dona suport a un conjunt molt ampli d’activitats socials a Ponent. El cas concret d’Atlas Energia de patrocini i suport a l’esport de base. La cadena de supermercats Plusfresc és un clar exemple de participació en el tercer sector. Rodi, Serveto, ICG o Clos Pons també són quatre models de com empreses de Lleida han vinculat la seva imatge a l’esport d’elit. A més d’aquesta enumeració, també podríem citar com moltes més empreses de casa que aposten d’alguna manera o altra a què el territori progressi amb la seva altruista col·laboració.
Qui hagi treballat en el món empresarial sap que no només amb coneixements n’hi ha prou per ser un bon professional. A l’empresa fan falta valors sòlids i una actitud positiva, proactiva i “resilient”. En el meu cas, com a empresari que dirigeix una empresa amb una important dependència de clients repartits arreu del territori, sempre he argumentat el meu mecenatge amb aquella frase que diu: “Torna a la societat tot allò que ella t’ha donat a tu.”