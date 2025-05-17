El fet de les orles
Fa més d’una dècada que acompanyo els alumnes de l’Episcopal en la celebració de les Orles. Soc el president dels antics alumnes i, juntament amb l’equip directiu, el padrí de la promoció (que aquest any ha estat el Jordi Borda de Catalunya Ràdio) i el senyor Bisbe, els entreguem aquest objecte “simbòlic” del seu pas pel centre. Abans es donaven orles només a la universitat; després en acabar el batxillerat perquè era un gran canvi a l’estudiant; ara, en canvi, se’n donen quan acaben l’ESO i fins i tot quan acaben infantil. A pesar que se n’exagera una mica, caldria mirar de no devaluar la cosa. A mi sempre m’ha agradat molt aquest esdeveniment i veure com il·lusionats recullen el roll amb la foto de tots ells amb la resta de companys. I després d’aquest gran dia orlístic caldrà preparar-se per a la selectivitat. Es coneix també com les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), són un conjunt d’exàmens que han de superar els estudiants per accedir a les universitats. Es fan cada any al juny, i al setembre per als que no han aprovat o per apujar la nota. Les PAU es divideixen en dues fases: la general i l’específica. La general és obligatòria per a tothom i consta de cinc exàmens: Llengua Catalana i Literatura; Llengua Castellana i Literatura; Llengua Estrangera (anglès, francès, alemany o italià); Història d’Espanya o Filosofia i una assignatura a escollir segons la modalitat de batxillerat cursada, normalment Matemàtiques, Llatí, Arts… La fase específica és de caràcter voluntari i permet als estudiants millorar la nota d’entrada a la universitat. La nota d’admissió a la universitat es calcula combinant la nota de batxillerat amb la nota de la fase general, i si escau la nota de la fase específica. Les PAU són una etapa crucial en el sistema educatiu, ja que determinen les possibilitats dels estudiants per poder accedir a la carrera universitària desitjada. La selectivitat és una etapa exigent. En el meu cas, la “repetiré” l’any vinent amb la meva filla gran, la Laia. Jo ja la vaig fer fa 30 anys. Caldrà que s’hi dediqui seriosament i tingui una bona estratègia d’estudi. La nota de tall decidirà part del seu futur universitari i l’haurà de motivar a treure bones notes. Com a pare, desitjo que tregui una bona nota i pugui arribar a fer allò que més li agrada.