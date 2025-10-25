Conclave burgalès
Una delegació de l’Associació de l’Empresa Familiar de Lleida ha tornat un any més a representar el nostre territori al Congrés Nacional de l’Empresa Familiar. Aquesta era la seva 28a edició i s’ha celebrat a Burgos. El ministre Hereu va repetir com a cara visible (i amable) del govern espanyol i, igual com va manifestar l’any passat a Santander, aquest cop ha tornat a donar la mà a les famílies empresàries del país. És conscient que més del 90% del teixit empresarial nacional és familiar i representa més del 60% del PIB; no pot abandonar-les i cal que les recolzi a fi de garantir progrés i benestar. Pedro Sánchez ha tornat a absentar-se, aquest ja és el setè any consecutiu. El Rei Felip, Feijóo, Nadia Calviño... han estat alguns dels representants institucionals que han participat en alguna ponència. També hi havia les habituals liderades per casos empresarials d’èxit i la participació d’una delegació de Turquia, que era el país convidat. Els resultats de la tradicional enquesta que fa cada any aquest conclave familiar han posat en evidència certs fets que fan perdre competitivitat a l’economia del país. El 55% dels assistents va reconèixer que l’absentisme laboral és el principal problema que tenim els empresaris per créixer. També un 71% va manifestar com ens costa trobar personal. A més, és cert que l’optimisme empresarial ha pujat unes dècimes respecte a l’any anterior, ara està al 5,66%. Un 48% veiem com l’economia del país creixerà de manera moderada i un 61% confiem en un augment de la nostra facturació. Això últim ho vinculem a guanyar dimensió i a créixer internacionalment, tal com vàrem manifestar un 65% dels congressistes. Personalment, considero que hi ha dues dades sorgides en aquesta consulta que ens han de preocupar. Un 68% va lamentar no rebre cap ajuda per mantenir-se al territori. I, de les administracions que tenim, un 36% va respondre que el que decideix el govern central és el que més l’afecta a l’hora de prendre decisions estratègiques. Com a manera anecdòtica a aquesta última dada, als passadissos de la trobada s’afirmava que Pedro Sánchez continuarà fins al 2027 i, si fa falta, es divorciarà de la seva dona per continuar al càrrec. Caldrà veure com ens afecta al país i a la seva economia aquesta peculiar decisió familiar.