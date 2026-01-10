Un eclipsi amb potencial
Amb l’Àngel Ros (antic paer en cap) comparteixo l’afició de ser fans d’en Tintín, com també amb en Jaume Pujades (un dels meus millors amics) que és un altre “tintinaire” lleidatà. A Lleida, realment, en som uns quants, els adeptes de tot allò que envolta aquest personatge creat per Hergé fa quasi cent anys. Els que s’hagin llegit el còmic El temple del Sol –una de les obres de la saga de Les Aventures d’en Tintín– recorden perfectament l’instant en què el jove reporter està a punt de ser cremat a la foguera pels inques. Tintín, molt abans d’aquesta seqüència, havia demanat al cap dels indígenes si era possible que tant ell com el Capità Haddock i el professor Tornasol podien ser executats a una hora determinada. Acceptada aquesta petició i en el moment culminant, Tintín adverteix al cap inca que l’execució no era aprovada pel Déu Sol. I, com a prova d’això, l’astre rei deixaria de brillar. Finalment, té lloc un eclipsi solar (que Tintín tenia controlat) i els inques, en estat de pànic, alliberen els presoners a canvi que torni la llum solar. Això d’espantar els nadius amb un eclipsi és un recurs clàssic de la literatura d’aventures i una de les moltes ficcions vinculades a aquest fenomen astronòmic. Dimecres 12 d’agost d’aquest nou any Lleida no tindrà cap nova aventura d’en Tintín, però sí que podrà gaudir d’un espectacle dels que es recordaran tota la vida. Cap al tard (a les 20:30 hores) la Lluna taparà el Sol durant 32 segons a bona part del sud de la nostra província. Des de ben petits hem après que un eclipsi solar és un fenomen natural sense més conseqüència que la seva espectacularitat. Però aquests dies m’ha sorprès sentir que alguns ja tenen reservat hotel en indrets on la foscor serà total per tal de viure l’experiència. Em sembla molt bonica l’excusa de desplaçar-se a un paratge per gaudir d’un fenomen tan singular. Estic segur que l’eclipsi donarà per a molt i és per això que ara, que som a temps de poder fer bullir l’olla amb aquesta excepcionalitat, caldria treballar per promocionar-ho com Déu mana. No podem deixar escapar tot allò que aquesta història pot aportar al turisme, merchandising… Seria bo poder recordar el 2026 com l’any d’aquell eclipsi solar lleidatà, i no pas com l’any de Veneçuela, de la pesta o de la crisi de ves a saber què…