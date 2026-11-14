La Catalunya del 2044
Dimarts passat vaig assistir a Barcelona al Fòrum de la FEMCAT. S’ha de dir ben alt i clar, va ser un èxit! Aquesta fundació d’empresaris catalans la presideix des d’aquest 2026 el lleidatà Tatxo Benet i, en paraules seves durant el discurs inaugural, em vaig quedar amb tres de les cites que va mencionar. La primera, la de l’explicació de les 4 “C” del lema de la trobada. Complicitat, Compromís, Coratge i Catalunya, de les quals ja parlaré profusament en un altre article. En segon lloc, i argumentant-ho amb la seva procedència, va retreure la frase: “Els arbres de Barcelona no ens deixen veure el bosc de Catalunya”, que resumeix molt bé la realitat en inversions que té l’àrea metropolitana davant la resta del país. I la darrera cita: “La Catalunya del 2044”, que es refereix a una declaració d’intencions que els empresaris de la FEMCAT desitgem per al nostre país. Òbviament, després d’aquesta última col·lació del Tatxo, vaig voler revisar aquest document escrit el passat 2024. Només han passat dos anys de la seva redacció i és palpable com continua viu i ple de propòsits a fer durant els pròxims anys. Resulta curiós com, encara que passin els anys, continuem amb un gran dèficit d’inversió a Catalunya. Veiem com avança lentament l’eficiència en l’administració pública. Com els empresaris continuem apostant per la captació i retenció de talent (valorat i remunerat) per aportar valor al nostre territori. Volem estar formats en la IA i que el seu ús sigui responsable. Necessitem unes infraestructures a l’altura de l’activitat econòmica que té el país... I tot això cal fer-ho dins d’una societat educada, oberta, curiosa, que s’obri a la diversitat social i cultural, amb esperit crític, i respectuosa amb les seves identitats i la seva llengua. En definitiva, posicionar la imatge de Catalunya al món com un país dinàmic i modern. Però clar, totes aquestes connotacions, que sonen molt esperançadores, han de tenir el compromís de ser respectades per tots els governs que liderin les nostres administracions fins al 2044, i és aquí on la cosa ja no sembla tan fàcil.
En definitiva, que ara ja no és temps de diagnòstic, ara toca passar a l’acció. I com molt bé va dir el president lleidatà en la cloenda, ara és el moment de prendre decisions, ja que l’habitual posicionament polític actual de no decidir també vol dir decidir.