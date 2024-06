Creado: Actualizado:

En aquestes línies vull apropar la mirada evangèlica sobre aquesta qüestió, tant als cristians que segueixen la vida i l’ensenyament de Jesús de Natzaret, com als qui, des d’una altra cosmovisió, conviuen en aquesta societat plural i oberta.El títol d’aquest comentari respon a un document dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola que es va aprovar el passat mes de març i es va difondre a totes les parròquies i centres catòlics a principis de maig amb la finalitat de donar a conèixer el seu contingut perquè arreli en el cor de tothom per tal que les accions pertinents i les actituds fraternes hi tinguin un constant desenvolupament. El document pren la figura d’Exhortació Pastoral que naix de les preocupacions motivades dels bisbes i es dirigeix a fomentar positivament la sensibilitat dels creients davant d’aquesta situació actual. El títol que se li ha donat és el de Comunitats acollidores i missioneres. Identitat i marc de la pastoral amb migrants, i és publicat en forma de fullet per l’editorial EDICE.En el seu preàmbul es llegeix: “La present exhortació pivota sobre els dos grans reptes plantejats pel papa Francesc en el missatge per a la Jornada Mundial del Migrant i Refugiat de 2021 i desenvolupats pel Dicasteri en unes orientacions posteriors sobre la pastoral migratòria: a) El repte ad intra té a veure amb la manera de viure la catolicitat de la nostra fe [...]. b) El repte ad extra es refereix a la manera de ser una Església veritablement missionera: sortir a l’encontre dels necessitats, els descartats, els marginats, els oprimits.. que estem cridats a reconèixer i a cuidar, ja que això és un manament del Senyor.” El cos central del document té diversos apartats: 1. El context. 2. Viure la catolicitat. 3. Orientacions per a la conversió personal i pastoral. 4. Claus de transformació: d’una pastoral “per a” a una pastoral “amb”. 5. Propostes i bones pràctiques. Acaba amb un epíleg en forma d’agraïment a totes les persones que han fet valuoses aportacions al diàleg i l’entesa global.Faig un breu resum del punt cinc, molt concret i amb una mirada al present i al futur, que proposa créixer en la coordinació de persones i institucions; contribuir a la formació de tothom; cuidar la participació activa de les persones immigrades; com construir comunitats acollidores i hospitalàries; en coherència amb la cultura de la vida; treballar junts per la “plena ciutadania” de tothom; ser part de les narracions positives, al servei de la veritat; oberts al diàleg ecumènic i interreligiós; i, finalment, oferir signes d’esperança i comunió.No hi afegeixo més consideracions perquè tots nosaltres vivim i veiem aquesta dura realitat a les notícies que es publiquen i als nostres carrers. Només demano que, com deia el profeta Ezequiel, canviem el nostre cor de pedra –insensible– per un cor –càlid i acollidor– de carn.