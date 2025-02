La festa popular de la Candelera

Creado: Actualizado:

En aquesta festa es parla més de Crist, com a llum del món, que de la seva Mare, si bé popularment sembla una festa de la Mare de Déu. Celebrem la llum de Crist amb les espelmes que es reparteixen al principi de la celebració de l’Eucaristia a les parròquies i llocs de culte per indicar el camí que tot creient ha de recórrer per trobar la llum de la Veritat. Quan s’encenen les espelmes es percep la claredat d’un recinte encara fosc o en penombra i es comença a caminar al costat de la comunitat per arribar al presbiteri, escoltar la Paraula i trobar-se amb Crist.Encara que sigui una festa celebrada en totes les parròquies i comunitats de l’Església, avui desitjo informar-vos de dues institucions eclesials, presents a la nostra diòcesi, que la viuen d’una manera especial: la Vida Consagrada i el moviment apostòlic de Vida Creixent.Anomenem Vida Consagrada al conjunt d’homes i dones que al llarg dels segles, dòcils a la crida del Pare, han triat un camí d’especial seguiment de Crist. Com els Apòstols, ho han deixat tot per estar amb Ell al servei de Déu i dels germans i han contribuït a la missió de l’Església amb els múltiples carismes de vida espiritual i apostòlica que l’Esperit Sant ha suscitat en cada moment de la història. Per descomptat, hi ha hagut una persona concreta que s’ha vist revestida d’unes característiques evangèliques i les ha volgut posar al servei de l’Església, que les ha acceptat. L’han seguida unes altres amb el mateix impuls i han creat comunitats de vida i d’oració. Els qualifiquem de fundadors i han dedicat la seva missió a l’ensenyament, als serveis de caritat, a les missions, als malalts, als ancians i als presos, a la cultura i a moltes altres accions. Admirem el seu lliurament i agraïm la seva actuació. A la nostra diòcesi hi ha diverses comunitats de vida activa, masculines i femenines, que abracen els diferents aspectes de la pastoral al servei de les parròquies i en centres propis d’ensenyament o d’atenció a malalts i ancians. També comptem amb un monestir de vida contemplativa.És la seva festa com a consagrats perquè s’acullen al passatge de la vida de Crist en la seva Presentació al temple i en la seva consagració definitiva a la salvació de la humanitat.També celebren la seva festa els grups del moviment apostòlic de Vida Creixent. Són grups de persones grans que es troben a les parròquies per continuar la seva formació cristiana. L’oració, l’ajuda mútua, la col·laboració amb les activitats parroquials són els caràcters específics de la seva dedicació. A més, estan al servei de la seva família en uns anys no subjectes a una activitat laboral concreta. Durant aquest curs segueixen les orientacions formatives que se centren en un llibre titulat Primavera en la tardor de la vida, i es reuneixen habitualment en sessions de treball.És la seva festa perquè tenen com a referents apostòlics els ancians Simeó i Anna.Preguem a Déu per tots ells.