Periodistes a l’Església

Creado: Actualizado:

El comentari d’avui té a veure amb uns professionals que s’esforcen per transmetre una notícia, una anècdota o un esdeveniment a la resta dels mortals des d’una plataforma escrita o audiovisual. Em refereixo als periodistes. Són ciutadans que, després dels estudis corresponents, tenen la sort d’exercir la professió per a la qual vocacionalment es van preparar. En aquest món tan complex, s’admira a les persones que busquen la veritat del que succeeix al seu voltant, que són amos de les seves pròpies idees i conviccions, i que intenten a tota costa l’objectivitat del que narren sense pretensions d’imposicions ni coaccions per a ningú. A més, es mouen i es dediquen a l’exercici de la informació com un servei bàsic en qualsevol societat plural, lliure i oberta, que treballa per la dignitat de les persones i aspira a un futur millor per a tothom.Els professionals catòlics tenen un patró, sant Francesc de Sales, que va ser bisbe de Ginebra, va viure al segle XVI i es va esforçar per comunicar l’evangeli als altres utilitzant tots els mitjans al seu abast. Ho va fer amb una alegria desbordant i amb exquisida sensibilitat i dolcesa en les relacions amb tothom. La memòria d’aquest sant és el dia 24 de gener, i amb motiu d’aquesta festa, el Papa adreça un missatge per celebrar la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que coincideix sempre amb la solemnitat de l’Ascensió. Aquest any és el diumenge, 1 de juny. El missatge esmentat porta per títol “Compartiu amb mansuetud l’esperança que hi ha en els vostres cors”, remetent-se a un text de la primera carta de l’apòstol sant Pere. Comentarem el contingut del missatge en els dies previs a la festa de l’Ascensió. Avui em centraré en la narració i el record del que es va viure a Roma el passat 24 de gener.Els delegats de comunicació de totes les diòcesis espanyoles es reuneixen cada any en una gran Assemblea per intercanviar opinions i projectes, aprofundir i millorar el sistema comunicatiu diocesà, i per ajudar-se en aquesta tasca tan essencial i impactant en aquests moments. També serveix per reforçar el coneixement mutu i per pregar demanant ajuda a Déu. Aquest any, amb motiu del Jubileu, es va decidir celebrar l’Assemblea a Roma. Va tenir un seguiment massiu i l’assistència va arribar gairebé al centenar de persones. Va ser un esdeveniment extraordinari que es va dividir en tres parts durant tres jornades: la primera es va centrar en la reunió de les delegacions per conèixer les instal·lacions i el sistema comunicatiu vaticà; ens va rebre i dirigir unes paraules el director de la Sala Stampa, Matteo Bruni, amb una llarga sessió de preguntes i qüestions d’interès per als assistents. Es va acabar el dia amb una visita a l’ambaixada d’Espanya davant la Santa Seu. El segon dia va consistir a participar en la festa del Jubileu: peregrinació des de l’església de Montserrat fins a creuar la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere, assistir a l’audiència del Papa amb la resta de periodistes d’altres països i visitar altres centres jubilars. El tercer dia va consistir a participar en la Missa amb el Papa a la mateixa basílica de Sant Pere. Aquesta és una breu informació d’aquests tres intensos dies del Jubileu 2025 a Roma.