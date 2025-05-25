L’Assemblea diocesana
L’Assemblea és un esdeveniment molt estimat pels qui tenen alguna vinculació amb les diferents responsabilitats diocesanes. Porta molts anys de desenvolupament amb bons resultats pastorals, seguint sempre les orientacions pontifícies que es proposen en cada període i amb les seves aplicacions concretes a la nostra realitat diocesana i parroquial. En aquest sentit, els últims anys s’ha centrat en el Sínode que va convocar el papa Francesc l’any 2021, col·laborant-hi amb les aportacions que se’ns demanaven i treballant per grups els documents que ens arribaven des de la Secretaria Sinodal. També hem respost amb prestesa la proposta del Jubileu. No hi ha cap mena de dubte que la sintonia entre els diversos nivells afavoreix la unitat de criteris per aplicar els plans pastorals. Així mateix, es va recollir a la nostra diòcesi, de manera profitosa, la sèrie d’indicacions del Concili Provincial Tarraconense en què va participar un bon nombre de representants lleidatans. Evito recordar la síntesi de l’any passat perquè es va concretar en un document de treball que va ser objecte d’estudi en les diferents comunitats.
Com cada any s’ha proposat un lema distintiu per a aquesta Assemblea que serveix de fil conductor a les iniciatives i objectius que desitgem aconseguir. El d’enguany és “Camí sinodal, camí d’esperança”, que pretén unir el que viu l’Església universal amb la nostra realitat diocesana. Quant al mètode, es busca que sigui molt participatiu: lectura individual, reunions en petits grups amb persones de procedències diferents, diàleg general i conclusions que serveixin per elaborar el projecte pastoral per al pròxim curs. Tot això amb la ponència inicial sobre les conclusions de l’últim Sínode i amb una altra que donarà a conèixer el treball fet l’any passat pels sectors de la diòcesi. Aquesta última vol ser una mena de revisió, d’acord amb les grans preocupacions i reptes que l’Església viu i es planteja.
Per a la primera intervenció comptarem amb la presència d’Eva Fernández, de la diòcesi de Santiago de Compostel·la, que ha viscut l’experiència del Sínode i és la presidenta de l’important moviment laical apostòlic de l’Acció Catòlica General, present en totes les diòcesis i que treballa a les comunitats parroquials. Per a la segona, donarem la veu a la directora del Secretariat de Confraries, Montserrat Sánchez, que tractarà de resumir el treball fet a la diòcesi. En totes dues ponències es buscarà la coincidència en els temes plantejats en l’Assemblea anterior i les preocupacions sinodals: l’espiritualitat en els moments i llocs de la reflexió i la pregària, l’evangelització com a responsabilitat de tots els batejats, la corresponsabilitat en totes les tasques pastorals, la renovació parroquial i la formació permanent de cadascú com un servei a la societat.
Aquesta nota serveix com a invitació a participar en aquesta Assemblea. Necessitem la veu de tothom.