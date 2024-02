La veritat dels ajuts Feder

Creado: Actualizado:

De tant en tant, i com si els actuals membres del Grup de Junts-Impulsem a la Diputació de Lleida no haguessin estat mai al govern de la institució, s’intenta fer córrer la brama que han descobert una mala gestió dels fons europeus Feder, i que els ajuntaments no podran finançar les obres i els projectes que, en la seva immensa majoria, provenen del mandat 2015-19, governat en majoria absoluta pels seus companys de partit, i fins i tot per alguns d’ells mateixos.

D’entrada, deixaré clara la informació que coneixen i la decisió que conjuntament vam adoptar quan encara eren al govern de la Diputació l’anterior mandat: la Diputació de Lleida garanteix els projectes impulsats en el mandat 2015-2019, coparticipats per la mateixa Diputació i que comptaven amb recursos Feder, gestionats per la Generalitat, per dur a terme actuacions en municipis de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i que han vist afectats els seus terminis d’execució per la pandèmia i la crisi de preus i subministraments que va obligar a revisar a l’alça molts costos.Aquests projectes es financen en un 25% per l’ajuntament o consell comarcal impulsor, un altre 25% per la Diputació i el 50% restant amb els fons Feder. En decaure aquesta última part, la Diputació assumeix amb fons propis el 75% dels projectes, garantint que la inversió compromesa pels consistoris no sigui superior al 25% final que ja participaven a l’inici de la proposta. La Diputació permetrà així finalitzar tots els projectes posats en marxa, a diferència d’altres experiències de finançament europeu, com alguns Next Generation gestionats per l’Estat, que en negar-se els ajuts, els ajuntaments no els podran executar. Per què els ajuntaments i la Diputació no han pogut complir amb els terminis d’execució? Perquè els mateixos que ara critiquen demanaven llavors els ajuts europeus a cegues, sense preveure la seva gestió per executar-los. Aquestes són les dades que amaguen: entre els anys 2016 i 2017, la Diputació promou dos projectes (Forest4Local i Ponent Actiu) que s’havien d’executar l’any 2020. Entre juliol del 2018 i juny del 2019, la Diputació concorre a una segona convocatòria de fons Feder amb tres nous projectes (Paisatges de Ponent, Camí de Sant Jaume i Camins tradicionals dels Pirineus) amb data de finalització el 2021. En total, s’havien assumit projectes amb una inversió de 17,3 milions d’euros per materialitzar a través de prop de 200 intervencions i per executar en el període 2016-2021 amb ajuts Feder previstos de 7,2 milions, una inversió de la Diputació de 5,8 milions i la resta, 4,3 milions, a càrrec de les corporacions locals. Què ens trobem el juliol del 2019 amb l’assumpció de la gestió del Patronat de Promoció Econòmica per part d’ERC? Que per a la seva execució, pràcticament partíem de zero: no s’havia previst una borsa general per a contractació de personal tècnic; les memòries valorades presentaven grans mancances que van dificultar la redacció dels projectes tècnics que no s’havien iniciat i alguns d’aquests presentaven diferències econòmiques significatives respecte de les memòries valorades; i en alguns ajuntaments, els equips de govern resultants de les eleccions del 2019 van decidir renunciar a les intervencions als seus municipis per diferents motius. I quan posem ordre en aquest desgavell i estàvem a punt d’arrencar projectes, l’abril del 2020 la irrupció de la covid-19 va paralitzar totes les actuacions. Si bé es va allargar el termini d’execució en un any, aquest nou període no va contemplar conseqüències posteriors de la pandèmia, com l’escassetat de materials i les pujades de preus, que també va afectar de manera molt significativa tant les obres en curs com les que estaven en procés de contractació.En paral·lel, el juny del 2022 la Generalitat reorienta part dels fons Feder per reforçar la capacitat d’efectuar proves de covid-19 i tanca tota opció a uns projectes, la tramitació administrativa dels quals implica uns terminis d’entre 1,5 i 2 anys entre justificacions i pagament dels ajuts. Davant d’aquesta situació, i considerant important per als municipis implicats la realització d’aquestes actuacions, des del passat juliol del 2023 estem plantejant als consistoris implicats amb obres no iniciades si, malgrat no disposar ja de fons Feder, volen continuar amb els treballs projectats, que serien finançats en un 75% per la Diputació i el 25% restant pels ajuntaments, als quals mai deixarem tirats. Les alcaldies, fins i tot les del color polític de l’actual oposició a la Diputació, així ens ho reconeixen.