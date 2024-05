Recuperar la força dels governs municipals

Creado: Actualizado:

Aquest 28 de maig es compleix el primer aniversari de les últimes eleccions municipals. És encara un marge curt per poder treure grans conclusions d’un període que, tal com marca la norma, encara té tres anys més de mandat per endavant abans que hàgim de passar comptes a les urnes amb els nostres veïns i veïnes.

Amb tot, els alcaldes que ja tenim una certa experiència de mandats anteriors, disposem d’una mirada prou àmplia per denunciar que des de fa anys patim el que ens sembla una laminació de la nostra autoritat. Aquesta laminació s’ha anat consolidant al llarg dels anys i, actualment, fa que tinguem la sensació –basada en fets– d’haver perdut bona part d’aquella capacitat de govern que ens reconeix la Constitució i l’Estatut de Catalunya, i d’haver-nos convertit en poc més que en gestors sota la vigilància dels secretaris, interventors i altres funcionaris de carrera.Alguns alcaldes i regidors que han debutat en aquest mandat 2023-27 se sorprenen en comprovar fins a quin punt tenen les mans lligades a l’hora de prendre decisions que haurien de ser més fàcils i ràpides, i com determinats processos es fan més complicats i lents. Els polítics, immersos en una voràgine diària de notícies de corrupció, van legislar i aprovar el 2013 la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL), un text que ha limitat clarament les competències municipals, ha incrementat els processos burocràtics i ha acabat atorgant un poder exagerat als secretaris i interventors, que acaben sent fiscalitzadors a priori, i limitadors –per por o per excés de zel– de l’activitat municipal, que hauria de ser dinàmica i eficient. Podem dir que els principis d’eficiència i d’eficàcia han desaparegut dels preceptes ordinaris de gestió pública. Aquesta realitat perdura en el temps i, per ara, cap govern progressista no ha fet el pas de derogar l’RSAL ni cap partit no ha posat sobre la taula, de cap taula de negociació, per a la investidura o per aprovar el pressupost, la condició de posar fi a aquesta llei. Des del món local i des de la plataforma municipalista Ara Pacte Local ens preguntem quin és el paper real que hem d’exercir els representants electes. ¿Podem fer política aplicant els nostres programes electorals, o també haurem de demanar que els programes siguin prèviament fiscalitzats per saber què ens deixaran fer per poder fer promeses honestes a la ciutadania? En quin lloc de la piràmide de la democràcia queda el fet d’haver estat votat per la gent, per sobre o per sota d’aprovar oposicions a l’administració? O ordenem i afrontem aquests temes de debò, o els polítics –que abracem totes les crítiques i som l’ase de tots els cops– acabarem sent uns mers representants/relacions públiques dels nostres municipis, sense poder per decidir i entregats i segrestats per lleis que ens tenallen. Necessitem una reforma de l’administració pública, de la funció pública i la derogació de l’RSAL, perquè creiem de veritat que per poder donar un millor servei als ciutadans necessitem normes al servei d’ells i no a la seva contra. Cal tornar a posar els ciutadans al davant de tots els processos de relació amb l’administració i cal que les institucions siguem una referència útil, que sumi i acompanyi, que solucioni i impulsi. Des de fa un any, les diverses candidatures que vam obtenir representació a les eleccions municipals sota el paraigua d’Ara Pacte Local Lleida estem treballant per, malgrat les limitacions, poder ser resolutius en la solució dels problemes dels nostres pobles i ambiciosos per projectar el seu futur. Amb la cinquantena de regidors i regidores en més de vint municipis obtinguts ara fa un any, ostentem les alcaldies de Mollerussa, Aitona, Almacelles i la Coma i la Pedra; som a l’equip de govern a Balaguer, als consells comarcals i tenim una representació clau a la Diputació de Lleida, on ocupem una de les vicepresidències del govern. Tot això, sense haver-nos constituït encara com a partit polític i sense dependre de cap marca que ens obligui a obediències més enllà de la defensa de les nostres viles.Des d’aquestes posicions que ens han donat els nostres veïns i veïnes, refermem el nostre compromís amb la política municipal, raó de ser d’Ara Pacte Local Lleida, i ens comprometem a treballar, en la mesura de les nostres possibilitats, per la recuperació de les competències que ens reconeix el marc constitucional i estatutari, i perquè els alcaldes i regidors –que ho som per designació dels ciutadans i no per haver guanyat cap oposició– puguem fer acció de govern, traient-nos de sobre la cotilla excessiva i l’etiqueta de presumptes corruptes que ens penja l’RSAL des de fa una dècada.