Amb l’arribada del fred, vacuna’t per protegir els més vulnerables

Tot i que la tardor fa dies que és oficialment entre nosaltres, el fred intens s’ha fet esperar. I és amb la baixada de les temperatures quan arriba la circulació dels virus respiratoris, l’augment dels casos d’infeccions i, amb ells, les consegüents visites als CAP, les hospitalitzacions i els ingressos a l’UCI per complicacions greus.

La majoria de contagis de la grip i la covid-19 tenen lloc entre els infants, però les persones majors de 60 anys i aquelles amb patologies cròniques són les que en pateixen els efectes de forma més severa. Tanmateix, tots hi estem exposats, i de sobres coneixem l’impacte que aquestes infeccions poden arribar a generar en el nostre estat de salut a curt o mitjà termini.Afortunadament, tenim a les nostres mans l’instrument més poderós per prevenir aquests contagis i disminuir les probabilitats de patir complicacions en cas d’infecció: la vacuna. Les vacunes contra la grip i contra la covid-19 no són només una mesura per evitar estar uns dies en llit amb febre, tos o malestar general; són una eina molt eficaç per reduir hospitalitzacions i complicacions greus, particularment en persones amb sistemes immunitaris més febles. En un sistema de salut com el nostre, reduir la pressió assistencial que generen aquests virus és un alleujament tant per als pacients com per als professionals sanitaris. En temporades d’hivern, a Catalunya la immunització pot arribar a evitar el 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions atribuïbles a la grip en persones de 65 anys i més. Per tot això, hem de concebre la vacunació com un acte de solidaritat. En protegir-nos, protegim els altres. Reduir la transmissió del virus significa protegir aquells que no poden vacunar-se per raons mèdiques o que, malgrat rebre la vacuna, no desenvolupen una immunitat completa. Com cada tardor i hivern, Catalunya té a disposició de la ciutadania una campanya de vacunació que busca facilitar l’accés a la immunització. Centres de salut, punts de vacunació poblacionals i farmàcies estan a disposició de la població per augmentar les cobertures de vacunació contra aquests dos virus. Així que a casa nostra, no hi ha excuses per no vacunar-se. Propaguem la vacuna. Vacuna’t. Passa-ho!