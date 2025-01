Els estudis d’Infermeria al Pirineu

Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida ha anunciat que el pròxim curs acadèmic 2025-2026 començarà al Pirineu el Grau en Infermeria. El passat 18 de desembre es va signar a Tremp un protocol de compromís de les institucions del territori per donar suport al desplegament d’aquest Grau, que comptarà amb 20 places per curs, que són les que les dimensions del sistema sanitari pirinenc pot assumir amb garanties en un Grau universitari en què té molt de pes el component pràctic.

Hem transitat un camí de tres anys des de la tardor de l’any 2021, en què els departaments de Salut i d’Universitats de la Generalitat van donar a conèixer que incorporarien 600 noves places als estudis d’Infermeria de les universitats del país. Com sabem, a Catalunya hi havia i hi ha un dèficit important de professionals d’infermeria, i en l’àmbit rural aquesta mancança és encara més accentuada.Aquest anunci va suposar que sol·licitéssim que s’ubiqués una Unitat Docent d’Infermeria al Pirineu, l’únic territori de Catalunya que no compta amb estudis universitaris d’Infermeria. D’acord amb les autoritats sanitàries, compartim que resulta imprescindible donar a conèixer la tasca sanitària i assistencial que fan els centres sanitaris dels territoris rurals i de muntanya, per això és important facilitar que els futurs professionals es formin en aquests tipus de centres. Aquest és l’interès principal que ens ha mogut per disposar d’una Unitat Docent d’Infermeria al Pirineu. El treball en els centres sanitaris de muntanya s’ha de visualitzar, com en tantes altres coses, només si es coneix, es pot estimar. Durant aquests tres anys, un Grup Impulsor format amb representants de la Universitat de Lleida i diferents responsables d’equipaments sanitaris del Pirineu hem estat treballant per donar resposta amb garantia de qualitat els requeriments d’implantació dels estudis d’infermeria al Pirineu: capacitat dels dispositius assistencials del territori per assumir els estudiants en pràctiques, incidència de la dispersió territorial d’aquests dispositius, dimensió dels grups d’estudiants, espais docents, etc. La Unitat Docent d’Infermeria Pirineu començarà a funcionar tres cursos més tard del previst, a causa de diferents interferències que n’han alentit la implantació. La tenacitat del Grup Impulsor ha permès arribar a l’objectiu fixat i disposarem d’aquest nou servei formatiu, que revertirà en els pacients, en els professionals sanitaris i en tota la ciutadania del Pirineu i persones que ens visitin; un pas més per visualitzar i prestigiar la sanitat a muntanya. Salut.