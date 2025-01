2025, any clau per a la geopolítica mundial

Creado: Actualizado:

La paraula del 2025 serà Trump. Aquest és el pronòstic de Marcos Urarte, considerat un dels millors analistes en geopolítica d’Espanya segons la prestigiosa revista Forbes. Urarte adverteix que la geopolítica serà més rellevant que mai per a les empreses catalanes i que el president electe dels Estats Units marcarà l’actualitat global del 2025.

Vivim un moment excepcional, amb una coincidència de fets de gran transcendència en un breu espai de temps: la guerra d’Ucraïna, la pandèmia, el conflicte Israel-Palestina, la ciberseguretat i la irrupció de la intel·ligència artificial. Aquests esdeveniments comparteixen un factor comú: el paper determinant de Donald Trump, que el passat 5 de novembre es va consolidar com a figura central d’aquest panorama. Les empreses es troben davant la necessitat d’incorporar una visió més holística del món i de revisar els seus mapes de riscos per incloure amenaces que abans semblaven llunyanes. La batalla per la supremacia mundial, principalment entre els Estats Units i la Xina, afecta profundament les cadenes logístiques, les matèries primeres i la planificació estratègica de qualsevol empresa. Europa, mentrestant, es troba atrapada enmig d’aquesta disputa global. Amb el 5% de la població mundial i el 18% del PIB global, el continent europeu acumula el 48% de despesa pública del món. Els grans motors de l’economia europea, Alemanya i França, mostren signes d’estancament. I el fet de ser líders en regulació, ens fa perdre competitivitat en un món cada vegada més globalitzat.Impacte a l’economia lleidatanaEl nou president dels Estats Units va generar polèmica al confondre Espanya amb un país dels BRICS i suggerir l’aplicació d’aranzels del 100%. Encara que, de moment, només s’han imposat nous aranzels als productes de Mèxic i el Canadà que entraran en vigor a partir del dia 1 de febrer, tot indica que els productes europeus podrien afrontar aranzels del 20%.Segons les nostres dades del 2023, els Estats Units és el desè destí de les exportacions lleidatanes i el setè segons les xifres acumulades fins al novembre del 2024. Durant aquests darrers onze mesos, el valor de les exportacions a aquest país ha superat els 112 milions d’euros, representant el 17,6% del total. El 70% d’aquestes exportacions es concentra en oli d’oliva, seguit d’un 11% en productes metàl·lics per a la construcció de plantes d’emmagatzematge. Altres productes, com perfumeria, maquinària agrícola i d’envasament, representen aproximadament un 1% cadascun.El paper de l’oli d’olivaL’oli d’oliva, un dels productes estrella de Lleida, podria estar especialment afectat pels possibles aranzels. Els Estats Units consumeixen al voltant de 330.000 tones d’oli d’oliva anualment, mentre que la seva producció interna amb prou feines arriba a les 10.000 tones, fet que els converteix en un mercat clarament deficitari. Encara no queda clar com podrien afectar els nous aranzels a aquest producte en particular. No obstant això, es recomana que les empreses mantinguin la calma i observin l’evolució dels esdeveniments, alhora que treballin per diversificar els seus mercats.Estratègies de diversificacióLa Cambra de Comerç sempre ha fomentat la diversificació de mercats per reduir la dependència a destinacions concretes. Un exemple és la redistribució de les exportacions de fruita a partir del 2014, quan Rússia va deixar de ser el quart mercat més important per a Lleida. O també valgui com a exemple l’aposta de la Cambra per ajudar el sector del vi a l’obrir nous mercats internacionals a través dels International Wine Business Meeting, que de manera regular organitzem per ajudar els nostres cellers a diversificar mercats. En definitiva, en aquest any Trump, les empreses lleidatanes han de mantenir la serenitat i actuar amb estratègia. Encara no hi ha cap confirmació sobre els aranzels ni el seu abast i en aquests moments la prudència i la diversificació són les millors aliades per fer front als reptes que el 2025 pugui portar. Keep calm, empresaris!