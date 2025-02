Unes “capses de sabates”

Creado: Actualizado:

Al llarg dels darrers anys, el món ha entrat de ple en l’era de la digitalització. En aquest context, els centres de processament de dades (CPD) s’han convertit en la infraestructura invisible, però absolutament necessària que mou el món digital.

En aquests espais aparentment senzills, s’emmagatzema i es processa tot el flux d’informació que utilitzem diàriament: des de les nostres dades al núvol, passant pels sistemes logístics que gestionen l’economia global, fins a les interaccions de les noves IA.Però a Lleida, sembla que aquest debat encara no ocupa el lloc que li correspon. Recentment, l’alcalde Fèlix Larrosa es va referir als CPD com a “capses de sabates”. Una expressió que denota una falta de comprensió de la importància estratègica que poden tenir aquests centres per a la nostra ciutat. De fet, el mateix Larrosa va explicar que havia rebutjat recentment la construcció de dos centres de processament de dades a la ciutat perquè no aporten beneficis substancials a l’economia local.Els CPD són molt més que simples naus amb ordinadors. Representen la base tecnològica que sustenta la transformació digital, i amb això, l’oportunitat de posicionar-se com un punt clau dins d’un ecosistema global en creixement exponencial. Els CPD a tot el món consumeixen aproximadament un 1% de l’electricitat global. De fet, els CPD més innovadors utilitzen sistemes de refrigeració passiva, aprofiten el fred ambiental i han incorporat tecnologies que maximitzen l’eficiència energètica.A Lleida, amb la seva expansió territorial i el seu clima, podríem plantejar-nos com una destinació atractiva per a aquest tipus d’inversions en un format sostenible. A més, aquests centres no només tenen un impacte tecnològic sinó també econòmic, perquè poden atraure empreses vinculades a la innovació, generar llocs de treball altament qualificats i diversificar una economia que encara depèn en excés de sectors tradicionals. L’aposta pel ParcAgroBioTech ha volgut situar Lleida en el capdavant de la tecnologia i que aquest en sigui un sector estratègic, complementari i necessari a la transformació dels primers sectors de la ciutat com és l’agricultura o el sector serveis. En el marc dels debats sobre la capitalitat del futur, situar els CPD a km 0 de les empreses, serà també un dels motius per decidir-ne la ubicació.Més enllà de la multiplicitat d’arguments a favor a nivell de ciutat i a nivell de país, sorprèn veure la gosadia de l’alcalde davant del desconeixement. Mentre la resta de ciutats tenen clara quina és la seva estratègia de posicionament, Lleida segueix sent la ciutat que vol tecnologia, però només una mica. Que vol ser capital agrària, però posa multiplicitat d’impediments per fer-ho possible. Que vol apostar pel comerç local i aprova plans urbanístics que fan tot el contrari. Que vol ser turística, però li cau el patrimoni a trossos.Aquest tipus de projectes requereixen lideratge polític, capacitat per establir aliances publicoprivades i visió de futur. Cal també una visió urbanística i paisatgística que faci compatibles els espais tecnològics amb el territori i el paisatge, convertint-los en un valor afegit per a la ciutat. Les capses de sabates tenen la capacitat d’esdevenir motor d’innovació si es treballen amb un pla ambiciós i coherent.Des d’Esquerra, defensem que qualsevol projecte d’aquest tipus ha de ser impulsat amb ambició. Per què no plantejar una estratègia de CPD que combini connectivitat digital amb sostenibilitat energètica? Per què no aspirar a ser referents en tecnologia verda –i no mers corredors de línies elèctriques entre l’Aragó i Barcelona–, aprofitant el nostre entorn privilegiat i la nostra capacitat per liderar en innovació? Aquesta és l’aposta que hem de fer si volem construir un futur sòlid per a Lleida, oferint oportunitats reals per als nostres joves i consolidant-nos com una ciutat capaç de liderar transformacions globals. Si no aprofitem aquesta oportunitat, altres ciutats ho faran. Els CPD no són capses de sabates, són infraestructures essencials per al progrés. Són el cor del món digital, i Lleida té el potencial per convertir-se en una de les seves capitals.