Parir amb dignitat, un dret fonamental

Parir no és només un acte d’atenció sanitària, sinó una experiència vital que marca les dones per sempre. Però, massa sovint, aquesta vivència es veu alterada per protocols hospitalaris que deixen de banda el que hauria de ser essencial: el benestar físic i emocional de la mare i del nadó.

Fa anys que professionals sanitaris i entitats i col·lectius feministes de Lleida alerten sobre les deficiències de l’àrea d’obstetrícia de l’Hospital Arnau de Vilanova, com ho van tornar a fer al Parlament en una compareixença a proposta d’ERC. Espais sense intimitat, absència de separacions reals entre pacients, parts en boxs sense llum natural i amb un lavabo compartit. No estem parlant d’anècdotes ni de casos excepcionals: són vulneracions sistemàtiques del dret a un part respectat, a la intimitat i a la dignitat de les dones en un dels moments més transcendentals de la seva vida. I no podem permetre que aquesta situació es continuï cronificant.La recent proposta de resolució presentada per Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya és una iniciativa fonamental per posar fi a aquesta realitat. L’objectiu és clar: garantir que el segon hospital de Catalunya en nombre de parts compleixi els estàndards internacionals de qualitat assistencial, assegurant que les dones tinguin un espai digne per donar a llum. Això implica adaptar les instal·lacions al Protocol d’Atenció i Acompanyament al Naixement i a la recent Guia d’Atenció al Dol Perinatal i la Mort Neonatal del Departament de Salut. No es tracta només d’un canvi en la infraestructura, sinó d’una reforma profunda del model d’atenció, amb espais integrats per atendre cada cas segons les necessitats de la mare i del nadó.Però aquest canvi no pot ser un projecte a llarg termini ni pot quedar-se en promeses. L’equipament actual és obsolet, no s’hi ha fet ni una reforma en 35 anys, i cal actuar amb urgència. L’augment de la dotació de llevadores i l’assegurament de la presència constant d’anestesistes a la sala de parts són mesures essencials per garantir una atenció adequada. No podem continuar permetent que la manca de professionals afecti la seguretat i el benestar de les dones que donen a llum.També és preocupant la manca de col·laboració estable entre l’hospital i entitats com Llavors de Vincle o Chisana, que han denunciat reiteradament la deshumanització dels processos de part i dol perinatal. Les dones que viuen la pèrdua d’un nadó ho fan en un entorn on se senten parts d’altres dones en ple naixement, incrementant el seu dolor de manera innecessària. Altres hospitals de Catalunya ja han establert col·laboracions fixes amb aquestes entitats per oferir suport psicològic i espais diferenciats per a cada cas. A Lleida, encara ho esperem.ERC ha treballat per impulsar una estratègia nacional de drets sexuals i reproductius, incloent-hi el Pla d’abordatge de la violència obstètrica aprovat el desembre de 2023. Ara cal passar de les paraules als fets. L’Hospital Arnau de Vilanova ha de ser capdavanter en l’atenció al part respectat, i per aconseguir-ho és imprescindible que el Govern prioritzi aquesta reforma. No valen excuses ni ajornaments. Per això, cal recuperar el compromís amb una obstetrícia respectuosa. Cal garantir recursos per tenir més llevadores i professionals formats en perspectiva de gènere. Cal reobrir serveis tancats i revertir retallades que afecten directament la qualitat de l’atenció. I cal posar fi, d’una vegada per totes, a les pràctiques que vulneren el dret de les dones a parir de manera digna.No valen excuses ni ajornaments. Les dones de Lleida no poden, no podem esperar més.