Al costat de la pagesia
Portaveu d’ERC a la Paeria
Aquesta passada Setmana Santa ens va deixar amb un agre regust de boca quan, el dissabte 19 d’abril, vam viure una forta tempesta que va fer descarregar una pedregada a sobre de la ciutat de Lleida i de molts pobles del voltant. Una pedregada que va suposar, en molts casos, un dany del 100% en la fruita que tot just començava a sortir dels arbres. Concretament, més de 40.000 hectàrees de cultiu a les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell i el Pla d’Urgell, amb milers de famílies pageses que van veure com el cel se’ls emportava tota la feina del darrer any.
Segurament, només les persones que vivim i ens sentim nostre el territori –la nostra Horta, el nostre rebost de Catalunya– podem arribar a entendre i a sentir les magnituds de la tragèdia i els efectes directes que aquest fet meteorològic tindrà en les properes setmanes o mesos.
Ens ho explicaven els mateixos pagesos quan, aquesta mateixa setmana, hem pogut parlar amb ells perquè ens expliquessin les conseqüències reals i ens donessin possibles solucions a la lentitud del sistema, a la gran burocratització i a la falta de respostes per part de l’Estat en referència a les assegurances i les pòlisses. Un sector que, a més, ve marcat per uns últims anys que també han estat molt difícils. Primer, amb les gelades del 2022 i, després, amb les restriccions per la sequera el 2023.
És per això que més que mai cal, des de les institucions, donar una resposta ràpida i eficaç als pagesos que s’han vist afectats. En aquesta línia vam llegir al ple d’abril d’aquest divendres, 25 d’abril, una Declaració Institucional on demanàvem precisament això, que Agroseguro iniciï de manera immediata el peritatge dels danys, que es facilitin les tramitacions i que s’acceptin les declaracions complementàries per tal de facilitar unes compensacions justes.
I des d’Esquerra Republicana també exigim accions i fets des de tots els fronts. Instem el Ministeri d’Agricultura a incrementar els recursos que es destinen a l’assegurança agrària, fet que permetria abaixar les primes que ha d’afrontar la pagesia i augmentar el volum de producció assegurable. I també al Parlament demanarem –entre altres propostes– la creació d’una línia d’ajuts directes adreçada a la pagesia professional, seguint el model d’ajuts de les gelades. I treballarem per impulsar la creació de la Mutualitat d’Assegurances Agràries Catalana, com una veritable estructura d’estat, que doni respostes eficients.
Des del grup d’ERC a la Paeria estem al costat de la pagesia amb fermesa i convenciment, més enllà de les paraules. És per aquest motiu que des de principis d’any que hem fet una ronda de contactes amb els principals sindicats agraris de la nostra ciutat i del nostre territori perquè ens traslladessin com veuen la situació del sector, quines millores podem aportar i què necessitem per part de les administracions.
De les trobades amb Unió de Pagesos, Afrucat, JARC i ASAJA, n’extraiem una conclusió clara: el que es demana és més recursos per garantir la viabilitat econòmica del sector agrari, entenent que aquesta és l’única forma que hi hagi un relleu generacional i que cada cop més joves i nous pagesos apostin per conrear la terra.
A Lleida, a més, la preocupació per la gestió de la campanya agrària és un hàndicap afegit.
És la tercera campanya que afronta l’alcalde Larrosa i no ha estat capaç de donar una solució estable i viable a l’acollida de les persones temporeres. I d’això, el sector també se’n ressent. Perquè a vegades les pedregades no són només meteorològiques, sinó que també poden ser institucionals.
En qualsevol cas, des de l’escolta activa i escoltant els nostres pagesos, des d’Esquerra Republicana estarem sempre al costat del sector agrari i ramader del nostre país. Perquè som el rebost de Catalunya, sí, però també som referent i volem ser la capital AgroBioTech. I sense recursos i respecte per les persones que conreen les nostres terres no podrem arribar gaire lluny.