Lleida pot ser molt més

Arribats a l’equador de la legislatura, és moment de fer balanç, però sobretot de mirar endavant. Junts per Catalunya a Lleida hem exercit una oposició útil, rigorosa i constructiva. No ens hem limitat a assenyalar errors: hem treballat per ser part de les solucions.

Hem contribuït a desbloquejar pressupostos, millorar serveis com la neteja i la seguretat, impulsar el nou pavelló de la Fira i posar al centre del debat el català i les nostres tradicions com a eines de cohesió.

Tampoc hem deixat de defensar el projecte del Pla de l’Estació, perquè el considerem estratègic. No només per cosir barris com Noguerola i Pardinyes, sinó també per revitalitzar el comerç de proximitat davant l’amenaça de grans superfícies allunyades que podrien desertitzar el centre.

Ara bé, per construir el futur, primer cal endreçar el present. I avui, Lleida arrossega mancances que no es poden ignorar. No podem aspirar a una ciutat amb projecció si el dia a dia no funciona. Volem una Lleida neta, segura, amb espais públics cuidats, barris vius i serveis accessibles. Aquestes qüestions no són menors: són les que fan que una ciutat sigui habitable, atractiva, de confiança i segura.

Cada cop més joves marxen perquè no veuen aquí un lloc on créixer o desenvolupar el seu projecte de vida. Aquesta és una realitat que no podem ignorar. Quan el present no ens agrada, el futur s’esvaeix. I les polítiques quotidianes, encara que semblin petites, són les que generen pertinença i esperança.

Nosaltres tenim una visió per Lleida. No ens conformem amb el “per a Lleida ja està bé”. Volem que marqui el ritme, que exerceixi amb orgull el paper que li reconeix la seva història. Al Saló de Plens hi figura la cita de Ramon Muntaner: “Barcelona és cap de Catalunya en la Marina, e en la terra ferma Lleida.” Catalunya no té una sola capital. En té dos. I Lleida ha de tornar a ser-ne una de ple dret.

Però ser capital no és un títol: és una actitud. I avui tenim reptes urgents. Barris que reclamen atenció, equipaments obsolets, falta d’accessibilitat, temporers en situació precària, joves sense resposta en salut mental, i una mobilitat que sovint aïlla més que no pas connecta. També ens preocupa la manca d’arrelament d’una part de la immigració i el risc de trencar l’equilibri comercial amb projectes allunyats del centre.

Per això des de Junts defensem polítiques que reforcin la convivència, impulsin el català com a llengua comuna de cohesió social, cuidin el comerç local i repensin la mobilitat amb una mirada de ciutat i també de territori.

Malgrat tot, tenim molt capital humà i actius per créixer: una universitat referent, sòl industrial, un fort teixit empresarial, una horta viva i una qualitat de vida urbana difícil de trobar (Lleida és la ciutat dels 15 minuts). Lleida pot ser un pol de coneixement, recerca i innovació. Però per arribar a la lluna, de vegades també cal mirar el dit. Això vol dir fer política amb visió de futur però, amb els peus a terra.

Lleida pot ser molt més. De tots nosaltres depèn.