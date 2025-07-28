Imaginar la ciutat per tornar-la a estimar
Portaveu de Junts a la Paeria de Lleida
Què és un POUM? Què és l’Avanç del POUM? Més enllà de les sigles (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), el POUM és l’eina clau per planificar com serà la nostra ciutat durant les properes dècades. On construirem escoles, com protegirem l’Horta, on hi haurà espais verds, quin tipus d’habitatge podrem tenir, com es mourà la ciutat... i l’Avanç és el primer document que, tot i que no decideix encara res de manera definitiva, obre el debat públic i marca els grans criteris amb què es redactarà el nou POUM. És, per tant, el punt de partida per activar la participació ciutadana.
Avui, Lleida regeix el seu creixement amb el POUM de l’any 1995, fa trenta anys. Des d’aleshores, la ciutat ha canviat molt. Ha crescut en més de 30.000 persones, ha desenvolupat nous barris, ha viscut transformacions socials i econòmiques profundes. Però nosaltres seguim planificant amb eines antigues. El món ha canviat i nosaltres no.
Ser regidora et permet parlar amb molta gent. I els lleidatans diem que vivim en una ciutat que no ens acaba d’agradar. És una ciutat còmoda, la ciutat dels 15 minuts, però no ens enamora. És dura, desendreçada, amb solars buits al mig dels barris, amb matolls i deixalles. Una ciutat on no hi ha prou ombres ni prou verd, que no està preparada per fer front al canvi climàtic ni al repte de la sostenibilitat. No és una ciutat accessible, i tampoc està ben planificada per qui vol emprendre, produir, o tirar endavant un negoci perquè no tenim un sòl industrial ben planificat, ni protegit el comerç de proximitat.
I l’Horta, aquest tresor que ens envolta, pateix. I si pateix l’Horta, pateix la ciutat. Pateix perquè no es protegeix com cal, però també perquè la normativa vigent sovint castiga més els veïns que volen viure-hi i cuidar-la que les agressions que l’acabaran destruint.
Per això és tan important el que hem aprovat ara: el document d’Avanç del nou POUM, amb què s’obre el procés participatiu, previ a la presentació d’al·legacions. Les consultes es poden fer presencialment a l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana) a la Rambla de Ferran; l’OGAT (Oficina de Gestió i Atenció Ciutadana) a l’edifici de Sant Francesc i l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) al Centre Cívic de la Bordeta, a l’oficina tècnica oberta a l’edifici del Pal·las, i a les dependències de les EMD (Entitats Municipals Descentralitzades) de Sucs i de Raimat. O bé via a través de la web de l’ajuntament. A més, es preveu la realització de sessions explicatives obertes amb la participació dels veïns i veïnes.
Des de Junts per Catalunya ens hi hem volgut implicar des del primer moment. Perquè volem ser actors, no espectadors crítics. Hem fet aportacions per avançar cap a una ciutat cohesionada, amb barris ben equipats, amb espais verds útils, amb una Horta viva i protegida, amb sòl industrial pensat per créixer, amb mobilitat real i accessible, amb comerç als barris i amb patrimoni cuidat.
Però no volem fer aquestes propostes sols ni des de la distància. Volem fer-les amb la gent. Escoltant. Per això les al·legacions definitives les presentarem un cop hagi parlat la ciutat.
És hora de passar pàgina. De deixar enrere la ciutat grisa i començar a escriure plegats una nova Lleida.
Imaginar-la és el primer pas per tornar a estimar-la. Participem-hi.