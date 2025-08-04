Lleida guanyarà una nova estació
Diputat de Junts per Catalunya al Congrés per Lleida, el Pirineu i l’Aran
Durant massa temps, Lleida ha estat una ciutat amb un potencial immens però infrarepresentada en les grans decisions de país. Avui, però, puc dir amb orgull que això comença a canviar. L’acord que hem assolit amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per tirar endavant la nova estació ferroviària de Lleida – Hospitals és molt més que una infraestructura: és una fita històrica per la mobilitat, l’equitat territorial i el reconeixement de Lleida com a capital de serveis del nostre Ponent.
Aquesta nova estació, situada a l’avinguda 11 de Setembre, respon a una necessitat que fa anys que coneixem i patim. La congestió diària entorn dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, les facultats de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, el CAP, les fundacions sanitàries, l’Institut Guindàvols, la comissaria dels Mossos o l’estadi del Lleida CF exigeix solucions valentes. I aquesta n’és una: pràctica, estructural i transformadora.
Per primera vegada per part de l’Estat en els darrers 25 anys, arrenca un projecte de gran impacte a la nostra ciutat. I no és fruit de la casualitat, ni d’un anunci electoralista. És fruit del treball rigorós, tenaç i discret que fem des de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, aprofitant la força determinant dels nostres vots. Gràcies a aquesta capacitat d’influència, més enllà de portar la veu de les Terres de Lleida allà on es prenen les decisions, estem exercint l’autèntic servei públic, i resolent els problemes reals que afecten les lleidatanes i els lleidatans.
La nova estació millorarà la vida quotidiana de milers de famílies de Lleida, però també de tots aquells que viuen a les comarques del voltant –a Almacelles, Balaguer, Cervera, les Borges, la Pobla de Segur– i que, fins ara, trobaven barreres per arribar a la capital a estudiar, treballar o rebre atenció sanitària.
Aquesta estació obre la porta a una connexió directa en transport públic des de molts municipis a aquest servei i a una ciutat més accessible, més eficient i més justa.
Però aquesta no és només una millora en clau urbana o funcional. És una aposta estratègica pel model de país que defensem: un país on la capitalitat no és exclusivament barcelonina, ni de la ciutat de Lleida sinó compartida i corresponsable; un país que reconeix i impulsa la seva xarxa de ciutats mitjanes, i que entén que el futur es construeix amb equilibri territorial i cohesió social.
Així entenem la política a Junts. No n’esperem titulars buits ni promeses vagues. Ens mou la voluntat d’obtenir resultats concrets per a la gent. D’arrelar el progrés al territori. De defensar Lleida no des del centralisme, sinó des de la complicitat, la fermesa i la proximitat.
Aquest acord, que ja ha entrat en fase d’estudi informatiu i d’alternatives dins el marc ferroviari estatal, també inclou la possibilitat d’habilitar espais per estacionar combois fora de servei. Un pas més per millorar el transport ferroviari a Ponent.
I això només és el començament.
Lleida no pot esperar més. I nosaltres no ens aturarem.