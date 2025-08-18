OSPE: Europa al servei dels municipis
Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i alcalde de Corbins
A les Terres de Lleida, Pirineu i Aran creiem fermament que el futur es construeix des dels pobles. I és precisament aquesta convicció la que ens ha dut a impulsar eines com l’Oficina de Suport a Projectes Europeus (OSPE), que des de la seva creació el març del 2024 ja està canviant la manera com els ajuntaments de casa nostra accedeixen i aprofiten els fons europeus. No parlem només d’assessorament, sinó de múscul tècnic, de suport actiu i de proximitat, per fer possible que cada euro d’Europa pugui transformar realitats locals.
Des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida tenim clar que el municipalisme és clau per construir un territori més resilient, competitiu i just. Però també sabem que el 95% dels nostres municipis tenen menys de 5.000 habitants, i que molts d’ells, més de la meitat, no arriben ni als 500. Aquesta realitat comporta limitacions tècniques que no podem ignorar. Per això l’OSPE és tan necessària.
Des de la seva posada en marxa, ha donat resposta a 237 consultes d’ajuntaments, ajudant-los a resoldre dubtes, organitzant espais de networking, sessions formatives i trobades personalitzades amb ajuntaments.
Tot, amb un objectiu molt clar, que cap municipi de la demarcació quedi enrere per falta de recursos tècnics. I ho estem aconseguint. Ja hem completat tres rutes comarcals. Ens asseiem amb alcaldes i alcaldesses, tècnics i tècniques, i explorem plegats les oportunitats reals que ofereixen les convocatòries.
L’OSPE és també una aposta decidida pel territori. A través de l’Agenda Compartida “Lleida, Terra d’Oportunitats”, impulsem una transformació estructural que té com a eix la transició energètica, alimentària i industrial. Per fer-ho realitat, calen projectes, idees i recursos. I aquí, l’OSPE actua com a catalitzador, convertint inquietuds en propostes viables i facilitant tot el procés.
Aquest any hem reforçat especialment la participació del món local en projectes de transició energètica. Ho hem fet destinant 400.000 euros als consells comarcals per ajudar-los a redactar projectes d’inversió, i mig milió d’euros més per facilitar que els 231 ajuntaments de la demarcació obtinguin les certificacions energètiques necessàries per optar a convocatòries europees. Són passes concretes i molt significatives.
Els resultats ja comencen a ser visibles: entre 2021 i 2023, els municipis de la demarcació han aconseguit més de 34 milions d’euros en ajuts europeus per a projectes vinculats a la transició energètica. Però sabem que això només és el començament. El treball conjunt, sostingut i a llarg termini és el que consolidarà una nova economia verda, circular i altament digitalitzada a casa nostra.
L’OSPE no és només una oficina. És una eina al servei del municipalisme. És la mà estesa de la Diputació per fer que els petits pobles també puguin somiar en gran. Perquè transformar Lleida, Pirineu i Aran no és una tasca que puguem fer sols, però sí que la podem fer plegats. I aquesta és la força del nostre model: la col·laboració, la proximitat i la voluntat de donar resposta real a les necessitats del territori.
Seguirem treballant perquè cada convocatòria esdevingui una oportunitat, perquè cada ajuntament se senti acompanyat i amb eines, i perquè fer de Lleida una veritable Terra d’Oportunitats deixi de ser un objectiu per convertir-se en una realitat tangible, poble a poble, projecte a projecte.