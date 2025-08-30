Rectificació a l’article sobre el reg d’Alpicat
Com a representant de la Plataforma d’Afectats d’Alpicat, i en virtut del que disposa la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del Dret de Rectificació, sol·licitem la rectificació de la informació publicada en el seu mitjà de comunicació el dia 28 d’agost de 2025, titulada “Uns 250 xalets deixaran de rebre aigua de reg per a piscines i jardins”.
Malgrat el que s’afirma en aquesta publicació:
1.– La realitat és que aquest document (expedient 2013) no és cap acord d’expulsió, sinó una revisió cadastral sense efectes jurídics de baixa.
2.– Les parcel·les afectades són partícips històrics de la Comunitat de Regants, han pagat quotes i tenen drets de reg consolidats durant dècades.
3.– Finques rústiques també afectades
L’article parla exclusivament de xalets o urbanitzacions. Tanmateix, també hi ha finques rústiques (fins i tot un centre educatiu) amb dret històric de reg que han estat injustament excloses.
4.– Són 119 propietaris que continuaran amb el reg de 763. I considerem que s’ha decidit amb criteris arbitraris i no transparents, sense base legal ni consens comunitari.
5.– Omissió del Conveni Regulador amb SEIASA
L’article omet un document fonamental: el Conveni signat entre la Comunitat de Regants 124 i SEIASA, en què consten 763 partícips i 455 hectàrees reconegudes. Aquest conveni contradiu l’exclusió parcial que ara es vol aplicar.
6.– La modernització no exigeix en cap cas excloure urbanitzacions ni finques històricament regades. Es tracta d’una decisió de gestió, no d’una obligació tècnica.
7.– Resolucions favorables ignorades
No es menciona que alguns comuners disposen de resolucions favorables de la CHE en demandes parcials, que reconeixen el seu dret a l’aigua de reg.
8.– Absència de la veu dels afectats
L’article únicament reflecteix la versió de la Comunitat de Regants i de la CHE. S’invisibilitza la Plataforma d’Afectats, que representa centenars de veïns i propietaris directament afectats.
Aquesta afirmació resulta inexacta i lesiva per als interessos i la imatge de la nostra Plataforma i dels seus membres.
Per tot el que s’ha exposat, i a l’empara de la normativa citada, exigim que es publiqui la present rectificació de manera íntegra, en el mateix espai, format i amb la mateixa rellevància que la informació rectificada, en el termini màxim de tres dies naturals des de la recepció d’aquest escrit.
De no atendre’s aquesta sol·licitud en els termes indicats, l’Associació es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes en defensa dels seus drets i dels seus associats.