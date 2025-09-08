Nou curs: compromís educatiu i territorial
Director dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a Lleida
Avui dilluns encetem un nou curs escolar, i ho fem amb aquella barreja tan nostra d’il·lusió i responsabilitat que es respira a les entrades dels centres educatius, als passadissos, a les aules i als patis.
Però abans que res, vull deixar per escrit el meu més sincer agraïment a totes les persones que, des de diferents àmbits, fan possible que el sistema educatiu avanci: el treball discret i constant dels docents, equips directius, personal d’administració i serveis, professionals dels serveis educatius, inspecció, famílies, AFAs, sindicats i diferents institucions que hi col·laboren. Totes i tots sou una peça clau d’una escola viva, exigent i arrelada al territori.
Els primers dies porten emocions intenses, però també la responsabilitat de garantir que l’alumnat, visqui on visqui, assoleixi plenament els aprenentatges necessaris per al seu creixement personal i professional. A les aules els acollim, els formem i els guiem per tal d’aconseguir el desenvolupament integral. Sabem que educar és acompanyar, crear vincles i donar seguretat perquè cada infant pugui aprendre amb alegria i avançar amb confiança i seguretat.
També pensem en les escoles rurals, peça clau per al futur del nostre país i dels nostres pobles. Són molt més que centres educatius, són espais de trobada, d’identitat i d’arrelament. Cada aula multinivell és una lliçó de comunitat, de cohesió i de proximitat. Preservar-les és apostar per l’equilibri territorial, per la igualtat d’oportunitats i exigeix recursos, flexibilitat i reconeixement de la seva singularitat.
Per continuar treballant en els reptes educatius, des del Departament d’Educació ja s’han impulsat mesures concretes. Entre moltes altres accions, aquest curs s’han incrementat les dotacions per a l’escola inclusiva i per al reforç de les matemàtiques, han augmentat les aules d’acollida i s’ha creat una nova zona de governança als Serveis Territorials de Lleida. Aquestes mesures busquen avançar en objectius clau com reduir l’abandonament escolar prematur, reforçar l’atenció a la diversitat, millorar els resultats acadèmics, consolidar itineraris de Formació Professional ben connectats amb el teixit productiu i, en definitiva, garantir que cap alumne quedi enrere.
Venim d’uns temps exigents que han posat en relleu la importància de treballar plegats i d’oferir estabilitat, recursos útils i un acompanyament proper al professorat per tal de millorar de manera contínua el nostre sistema educatiu.
Cal fer esment també que iniciem el curs a les portes de l’Onze de Setembre. La Diada ens convida a mirar endavant sense oblidar d’on venim, a estimar la llengua, a tenir cura de la cultura i a fer de l’escola un espai de cohesió i d’oportunitats.
L’educació és una política de país i, per això, demana consens, diàleg, corresponsabilitat i un horitzó clar que situï el desenvolupament professional docent i el benestar de la comunitat educativa al centre de les decisions. Comencem, doncs, amb energia i esperança. Que aquest curs sigui una oportunitat per fer créixer la confiança mútua. Tenim molt a guanyar si fem les coses plegats. Molt bon curs a tothom!