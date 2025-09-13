El Camp d’Esports és de Lleida
Portaveu d’ERC-AM a la Paeria de Lleida
Quan parlem del Lleida CF, no parlem només d’un club de futbol. Parlem d’identitat, de ciutat i de comunitat i de més de 80 anys d’història. El Camp d’Esports forma part de la nostra història col·lectiva i de la memòria emocional de milers de lleidatans i lleidatanes, i posats a fer memòria, el Camp d’Esports és un dels majors llegats republicans a la ciutat i és l’estadi més veterà del país. Per això, el que està passant aquests mesos no és un simple litigi jurídic, sinó un despropòsit polític que posa en risc un patrimoni sentimental i esportiu que és de tots i totes.
A ERC hem registrat una moció al ple de setembre –que podeu trobar sencera al nostre web: ercpaeria.cat– amb dos objectius clars: retirar les competències que l’alcalde Larrosa ha utilitzat de manera unilateral i abusiva en relació amb el conveni del Camp d’Esports i retornar-les al Ple, i garantir que el Lleida CF pugui continuar jugant a l’estadi fins que hi hagi una sentència definitiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. No demanem res més que sentit comú, responsabilitat i respecte a la ciutat.
El Lleida Esportiu Terraferma Club de Futbol (ara Lleida CF) té signat un conveni amb la Paeria des del 2017 per un termini de deu anys per la cessió de les instal·lacions municipals. El gener del 2022, i davant de la gestió negligent dels aleshores directius del Club, per unanimitat del Ple es va acordar iniciar la resolució del conveni. Però, només un mes després, hi va haver un canvi de presidència i de junta directiva. La gestió de la nova junta va posar fi als episodis de mala gestió que havien fonamentat la decisió del ple de 28 de gener i va iniciar una nova etapa social i esportiva; en què totes les parts van acordar treballar plegats i amb el màxim consens i transparència per trobar una solució per al Club. Insisteixo: vam decidir anar tots a una.
Però, l’alcalde Larrosa –com ens té massa habituats– s’ha desmarcat d’aquest acord i ha actuat d’esquena a tothom, ha volgut iniciar una croada i una guerra entre clubs que no té ni sentit ni precedent. Amb la seva altivesa i el to autoritari que el defineix, ha decidit obrir dues vies judicials paral·leles amb l’únic objectiu de fer fora el club. Sap que en això està sol i no té la majoria suficient per fer i desfer com li plagui. I últimament, s’ha enrocat encara més i de cada pas que fa, ens n’hem assabentat pels comunicats del mateix Lleida CF. Aquesta opacitat és intolerable i la ciutat no es mereix un govern que amaga informació i pren decisions tan greus sense donar la cara.El que exigim és molt clar: estabilitat per al club i garanties per a l’afició. Que el Lleida CF pugui continuar al Camp d’Esports fins que hi hagi una resolució definitiva, que no arribarà abans del 2027, i que en paral·lel s’obri un procés real de diàleg i consens amb totes les parts implicades. És el que reclama l’afició i és el que espera tota la ciutat.
I ara fem un pas més. Hem presentat una moció perquè s’hi sumi tothom. Aquest diumenge, coincidint amb el primer partit a casa del Lleida CF, serem al Camp d’Esports recollint signatures de suport a la moció. Us necessitem a tots. El Camp d’Esports és de Lleida i és la nostra gent qui ha de marcar el camí.
És hora de dir prou a l’arbitrarietat. El Lleida CF no pot ser moneda de canvi ni víctima d’obsessions personals. El Camp d’Esports no és patrimoni de l’alcalde: és patrimoni de la ciutat. I entre tots, hem de fer tot el possible per defensar-lo.