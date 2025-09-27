El turisme que construïm junts
Vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
El Dia Mundial del Turisme és una bona oportunitat per reflexionar sobre què implica el turisme a la nostra destinació. El propòsit que tenim al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida és molt clar: treballar perquè aquesta terra sigui el millor lloc per viure-hi, ara i en el futur. Aquesta visió és una declaració i també la guia que inspira totes les nostres accions, sempre de la mà del sector turístic i de la ciutadania.
Al llarg dels darrers anys, al Pirineu i les Terres de Lleida ens hem consolidat com una de les principals destinacions d’interior. El nostre patrimoni natural, amb paisatges únics i una biodiversitat extraordinària, conviu amb un ampli llegat cultural i històric. Però allò que ens diferencia realment d’altres territoris és la manera com el vivim i el compartim: amb hospitalitat i respecte. Per tant, al Pirineu i a les Terres de Lleida el turisme és molt més que una activitat econòmica: és una manera de protegir el que som i el que tenim i de mostrar-ho amb orgull. Així, el repte que tenim actualment és el de preservar el nostre patrimoni i donar-lo a conèixer amb un model sostenible, regeneratiu i inclusiu. Al Patronat, hi treballem també per atraure visitants durant tot l’any per tal d’allargar les temporades, dinamitzar l’economia local i afavorir que les empreses del sector guanyin en solidesa i sostenibilitat econòmica. El turisme, entès així, és un motor de desenvolupament econòmic i social. Per això, des del Patronat apostem per un turisme que millori la qualitat de vida de les persones, que doni oportunitats a les tretze comarques de la demarcació i que esdevingui una eina clau per combatre el despoblament. Segurament, a tota la gent que treballem al Patronat ens haureu sentit dir en algun moment que una terra cuidada és una terra que ens cuida. I, amb aquesta idea, fem referència tant a l’entorn com a les persones, perquè treballem per tenir una terra que cuida les seves muntanyes, els seus rius, boscos i camps; que preserva la seva arquitectura, les festes i les tradicions; que ofereix experiències autèntiques als visitants sense perdre l’essència, i, sobretot, una terra que cuida les persones que hi viuen i que acullen amb els braços oberts a qui arriba per conèixer-la i respectar-la. El Dia Mundial del Turisme que se celebra avui també ens recorda que viatjar no és només visitar els llocs més emblemàtics d’una destinació. Viatjar és recórrer els espais per descobrir les tradicions de la població local, és aprendre dels altres i créixer plegats. El turisme, amb aquest model que defensem des del Patronat, és una oportunitat per reforçar l’orgull dels lleidatans i les lleidatanes i una oportunitat per construir una societat més cohesionada. Un any més, vull refermar el compromís del Patronat per liderar aquest camí per consolidar-nos com una destinació puntera en la conservació del medi ambient, el respecte i el benestar. Així ho vam establir al Pla estratègic de turisme i continuarem treballant per un turisme responsable, amb la mirada posada tant en la preservació de la tradició com en la innovació. Tenim la convicció que només així aconseguirem que la nostra sigui una destinació turística exemplar i, alhora, que continuï sent el millor lloc per viure-hi.