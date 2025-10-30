‘Poble petit, gran vida’
Vicepresident de la Diputació de Lleida
Els pobles petits de Lleida tenen una gran vida. Aquest és el claim de la campanya que des de la Diputació de Lleida hem rellançat per posar en valor la qualitat de vida i el futur esperançador que ofereixen els pobles de la província de Lleida amb la voluntat de fer front al repte demogràfic.
Parlar de repoblament vol dir parlar de persones; de famílies que aposten pel seu poble, de joves que busquen noves oportunitats i de projectes que transformen comunitats. L’Airy i en Daniel, una parella d’Arbeca, que juntament amb el seu fill, són els protagonistes del rellançament de Poble petit, gran vida. Ells són el clar exemple del que representa aquesta campanya: gent que creu en el territori i que demostra que els nostres pobles tenen molt per oferir i sobretot una gran qualitat de vida per arrelar.
Des de la Diputació tenim clar que el món rural ha de ser un espai de vida, de comunitat i, sobretot, d’oportunitats. Per això, des de l’àrea de cooperació municipal, ho hem volgut demostrar amb anys de feina donant suport als ajuntaments més petits de la demarcació. Hem impulsat i facilitat l’accés a l’habitatge, hem contractat més personal tècnic per donar suport als ajuntaments i per dinamitzar els municipis i hem finançat projectes econòmics i culturals; tot això invertint més de 7,5 milions d’euros.
Però és obvi que no només la Diputació ha de treballar en aquesta línia. En aquest sentit, cal reconèixer la feina i la complicitat de la Secretaría General para el Reto Demográfico, amb la qual vam treballar conjuntament perquè aquesta campanya veiés la llum l’any passat, des del Palau Robert de Barcelona.
Paral·lelament, cal destacar la feina que actualment està duent a terme el Govern de la Generalitat, amb l’aprovació de l’Estatut del Municipi rural per reconèixer definitivament la singularitat que tenim els municipis petits. És cabdal que les principals administracions del país treballin conjuntament pel desplegament d’aquesta eina i dotar de recursos i finançament els ajuntaments per afrontar el repte demogràfic. És un pas endavant en la direcció correcta per entendre que la igualtat d’oportunitats també passa per la discriminació positiva dels territoris que més ho necessiten.
La Diputació ha de treballar per ajudar que qualsevol persona pugui viure al seu poble sense haver de renunciar a serveis, a noves oportunitats, i sobretot, a qualitat de vida. Per això, és vital assegurar unes bones connexions amb unes bones carreteres, fomentar i promocionar l’activitat econòmica local i sobretot, generar sentiment de pertinença.
En definitiva, amb el rellançament de la campanya Poble petit, gran vida, reivindiquem el nostre valor, cuidem i conreem el que som i sobretot projectem una imatge positiva dels nostres pobles. Ser o viure en un poble petit és motiu d’orgull. Perquè creiem en la força dels petits municipis, però sobretot creiem en la seva gent i estem convençuts que en aquests pobles hi ha una gran vida.