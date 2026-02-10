Connectar el Pirineu
Delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran
El Pirineu és un territori admirat i visitat pel seu patrimoni cultural i natural, però sovint oblidat per les inversions estratègiques. En les darreres setmanes, els problemes que pateix la xarxa ferroviària afecten la vida i l’economia d’una àmplia majoria de persones del nostre país; a l’Alt Pirineu i Aran entenem bé què és patir problemes de mobilitat i de connectivitat.
En l’últim any, m’he reunit amb els alcaldes i les alcaldesses de tota la vegueria, i la connectivitat i la mobilitat són sempre al capdamunt de la llista de les seves preocupacions. Connectivitat per a les persones, per accedir als serveis bàsics de salut o d’educació, per treballar, per gestionar o simplement per lleure. I connectivitat per a les empreses, per sumar talent, comercialitzar els seus productes, reduir costos i millorar la competitivitat.
Connectar el Pirineu és una demanda de llarg recorregut. Dècades de manca d’inversions han acumulat molts greuges, i sabem que és un repte majúscul. Per això, les administracions públiques estem treballant conjuntament per impulsar millores transformadores en les infraestructures que necessita el Pirineu. Està en licitació l’estudi informatiu i d’impacte ambiental per a la millora global de l’Eix Pirinenc (N-260) entre Xerallo i el Pont de Suert, una obra que es pot accelerar gràcies a l’encomana de gestió amb l’Estat. Les alternatives proposades al traçat actual inclouen l’opció d’una variant en túnel, preveuen els 21 quilòmetres i tenen un pressupost de 280 MEUR.
En paral·lel a la millora integral de l’N-260 en el tram que enllaça el Pallars amb l’Alta Ribagorça, el Govern ha licitat el condicionament del tram de la carretera L-512 entre el Pont d’Alentorn i Vall-llebrera, a l’Eix de Comiols, amb una inversió de 22 MEUR. Les obres començaran a la tardor i donaran continuïtat a la variant d’Artesa de Segre, mentre que el Govern treballa en la definició dels projectes dels trams següents fins a Isona.
Pel que fa a la C-28, que connecta el Pallars Sobirà amb la Val d’Aran, el Govern aplicarà mesures de protecció d’allaus al port de la Bonaigua, iniciarà el procés d’informació pública de l’estudi d’eixamplament i millora del traçat al pas pel nucli de Sorpe (Alt Àneu), amb una inversió prevista de 10,5 MEUR, i millorarà el ferm en diversos punts de la carretera a Naut Aran.
Connectar el Pirineu també implica donar l’empenta definitiva a la fibra òptica pública. La Generalitat ha arribat a un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per desbloquejar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública a través dels 470 km de l’Eix Pirinenc. El primer tram d’obra de 47 km serà el comprès entre Puigcerdà i la Seu d’Urgell. Invertir en infraestructures viàries i de telecomunicacions al Pirineu requereix molts recursos econòmics i col·laboració entre administracions, però sobretot exigeix la determinació de voler cohesionar el nostre país per poder assolir un futur compartit i pròsper.