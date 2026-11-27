El teu vot defensa els teus drets
Cap de llista del PSC per Lleida, Pirineu i Aran al Congrés dels Diputats
El passat 2 d’octubre va tenir lloc al Congrés dels Diputats la votació dels dos decrets d’habitatge que el Govern d’Espanya havia impulsat, conseqüència de l’impacte que va suposar el desnonament i la posterior mort de Mari Carmen.
Un fet que va portar milers de persones als carrers de ciutats i pobles de tot el país, cercant precisament la reacció de tots i totes els que les representem a les diferents institucions. Els decrets, però, van decaure, amb els vots contraris de PP, Vox i Junts per Catalunya (demostrant aquests, un cop més, la falsa centralitat que prediquen).
I el cert és que, per molt soroll que facin uns i altres, aquest no va ser un cas aïllat. De fet, ja quan es va presentar el Decret Òmnibus, que incloïa entre moltes altres mesures de caire social també la pròrroga de l’escut antidesnonaments per a persones vulnerables, l’aliança PP-Vox-Junts també va tombar-lo. De fet, les tres formacions han votat fins a vuit vegades junts contra decrets amb mesures sobre habitatge. I aquesta aliança s’ha replicat en múltiples ocasions. Posem-hi dades: Junts ha votat un 40% de cops al Congrés amb el PP, i un 35%, amb Vox, en mesures com la reducció de la jornada laboral, els impostos a les grans empreses energètiques o contra el repartiment de menors migrants.
Està clar, doncs. O s’està amb especuladors i fons voltors o s’està amb la gent; o s’està amb oligarques i les grans fortunes o s’està amb els i les treballadores, amb els pensionistes i la majoria social del país. I aquí no valen les equidistàncies.
Els i les més de 105.800 pensionistes de la província de Lleida han de poder seguir comptant amb una pensió digna, que es revaloritzi cada any en funció de l’IPC. Les més de 24.000 persones en situació de vulnerabilitat han de poder tenir garantit un Ingrés Mínim Vital que els garanteixi recursos per tirar endavant. Els més de 3.000 joves de la nostra província han de poder optar al Bo Cultural. Les més de 35.200 petites i mitjanes empreses del territori han de seguir comptant amb recursos i instruments que les ajudi a créixer i desenvolupar-se.
Els i les 469.284 lleidatans i lleidatanes, des de la plana, fins a la muntanya i l’Aran, han de poder accedir amb bones comunicacions a les escoles i centres de salut i que aquests serveis puguin ser públics i de qualitat, i han de poder accedir a feines amb sous dignes i que puguin viure allà on volen desenvolupar el seu projecte de vida, amb qui vulguin, perquè poden accedir a un habitatge.
I tot això, que són drets que han costat molt de conquerir, és el que està en perill el proper 29 de novembre. No és un discurs de por ni d’amenaces. És una realitat que tant el PP com Vox ja han demostrat allà on governen i que no han amagat; tot el contrari. L’onada ultra que tenim davant posa en risc els fonaments de la mateixa democràcia.
Per això, ara més que mai, cal que demostrem amb una mobilització massiva progressista que la nostra és una democràcia forta, i aquesta força és el teu vot.