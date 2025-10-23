El jovent: present i futur
Vivim un moment crucial per al teixit empresarial de Lleida. Les pimes són el fonament de la nostra economia local i mantenen viu el territori, ja que generen riquesa, ocupació i identitat. Per continuar avançant, cal posar la mirada en un col·lectiu amb molt a aportar i molt a guanyar: la joventut.
El seu entorn emprenedor no és fàcil. L’atur juvenil, les dificultats d’accés al finançament o la manca de formació adaptada són obstacles que sovint impedeixen materialitzar projectes. No és només una qüestió d’oportunitat, sinó també d’equitat i de futur: si les noves generacions no tenen eines suficients, hi perdem tots. Des de Pimec Joves Lleida creiem que cal actuar en diversos fronts. La formació ha de respondre a les necessitats reals del mercat laboral i als reptes de la transformació digital, la sostenibilitat i les noves tecnologies.
També cal reforçar l’FP i promoure sinergies entre empreses i centres educatius. Igualment, el finançament és clau: molts joves emprenedors tenen idees amb potencial, però no tenen recursos per dur-les a terme. Necessiten un accés més àgil al crèdit, una fiscalitat adaptada i línies específiques de suport. El nostre territori té avantatges únics.
La realitat rural i els sectors agrari i agroalimentari ofereixen oportunitats per retenir talent, impulsar agricultura innovadora i turisme sostenible, amb un model equilibrat ciutat-camp. Calen infraestructures adequades, connexió digital, energies renovables i compromís amb la sostenibilitat. També és essencial un diàleg institucional constant i una regulació que reconegui la realitat de les pimes i dels joves emprenedors.
A Lleida tenim l’oportunitat de demostrar que la joventut pot construir el futur, i des de Pimec Joves treballem perquè cada projecte tingui veu, suport i possibilitats reals.