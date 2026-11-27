Primer has de respirar tu
Cada vegada que l’avió s’enlaira, ens recorden que en cas de despressurització ens posem primer la màscara d’oxigen i després ajudem els altres. És una lliçó sàvia i sovint ignorada: per donar aire als altres, primer cal respirar un mateix.
L’empresari i l’empresària de la pime viuen just al revés. Primer els clients, l’equip, els proveïdors, el banc, Hisenda... i al final de tot, quan ja s’ha fet fosc, ells mateixos. Paguen les nòmines abans que la pròpia, viuen en apnea d’un trimestre a l’altre i responen amb un “anar fent” que sovint amaga que no s’escolten. Cuidar-se sempre queda per demà, per quan les aigües s’amansin, però en una pime les aigües no s’amansen mai.
Si tu ets el cap, el rumb i el motor del projecte, què passa el dia que et falta l’aire? A l’empresa petita no hi ha recanvi per a qui la sosté i carrega una motxilla cada cop més pesada. Diem que el benestar de l’equip no és un luxe, però oblidem que el primer membre de l’equip és qui el lidera. Ningú no pot cuidar els altres si abans no ha après a cuidar-se, a escoltar-se i a llegir els senyals discrets del cos.
Precisament d’això va tractar la novena edició de Lleida Empresa, celebrada aquest dijous a la Llotja sota el lema
Fem grans les pimes lleidatanes. Vam tancar l’ordinador una tarda per parlar de créixer sense perdre l’ànima amb la psicòloga Isabel Rojas, l’Agus Gómez –cofundador de Wallapop– i tres referents de casa nostra: la Blanca d’Arcusin, el David de Refu i el Jan de Recomotor, tot plegat amb un vessant solidari a favor del programa Emppersona de la Fundació PIMEC.
Tant si hi vas poder assistir com si no, el missatge d’aquella tarda continua ben viu avui: atura’t i agafa aire. Posa’t primer la màscara i respira. Perquè al capdavall, les empreses les fan les persones.