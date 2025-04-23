Aumento del cáncer colorrectal en jóvenes: desvelada una posible causa

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La incidencia del cáncer colorrectal entre adultos menores de 50 años se ha duplicado cada década durante los últimos 20 años sin una explicación clara, hasta ahora. Un equipo internacional de investigadores ha identificado que una infección bacteriana durante la niñez podría ser la responsable de esta preocupante tendencia mundial.

La investigación, publicada hoy en la revista Nature, es fruto de la colaboración entre la Universidad de California en San Diego, el Wellcome Sanger Institute (Reino Unido) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS. El trabajo, liderado por el investigador español Marcos Díaz Gay, actual director del Grupo de Genómica Digital del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), señala a la toxina bacteriana 'colibactina' como posible culpable.

Esta toxina, producida por algunas cepas de Escherichia coli que habitan en el colon y recto, tiene la capacidad de alterar el ADN celular. Los científicos han demostrado que la exposición temprana a esta toxina deja una firma genética distintiva en las células del colon, siendo el primer estudio que confirma un aumento sustancial de mutaciones relacionadas con esta toxina en casos de cáncer colorrectal de aparición temprana.

Las mutaciones aparecen a edad temprana

El hallazgo revela que los efectos nocivos de la colibactina comienzan pronto. Las mutaciones asociadas surgen en una fase temprana del desarrollo tumoral, coincidiendo con estudios previos que muestran que tales alteraciones se producen en los primeros 10 años de vida.

"Si alguien adquiere una de estas mutaciones impulsoras a los 10 años, el desarrollo del cáncer colorrectal se podría adelantar décadas, y una persona podría padecerlo a los 40 años en lugar de a los 60", explican los investigadores, quienes advierten que, de mantenerse la tendencia actual, el cáncer colorrectal podría convertirse en la principal causa de muerte por cáncer en adultos jóvenes para 2030.

Diferencias geográficas significativas

El estudio también ha identificado que ciertas 'firmas mutacionales' son especialmente frecuentes en cánceres colorrectales de algunos países, particularmente Argentina, Brasil, Colombia, Rusia y Tailandia. Esto sugiere que factores ambientales locales podrían contribuir al desarrollo de la enfermedad, aunque aún se desconoce cuáles son estos factores específicos.

Según Díaz Gay, es posible que las causas varíen entre países, lo que abre la puerta a desarrollar estrategias de prevención adaptadas a cada región. Los investigadores continúan trabajando para comprender cómo ocurre la infección por bacterias productoras de colibactina y, lo más importante, cómo evitarla o combatirla.

Hasta ahora, el incremento de casos entre jóvenes resultaba desconcertante para la comunidad médica, ya que estos pacientes no suelen presentar antecedentes familiares ni los factores de riesgo tradicionales como obesidad o hipertensión, lo que llevó a los científicos a buscar posibles causas entre carcinógenos ambientales o infecciones microbianas, como la que ahora han identificado.