La espermidina: un nuevo marcador para predecir la reaparición del cáncer en operados de colon o recto

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación del Hospital del Mar ha descubierto que los niveles de espermidina en sangre pueden ser un factor determinante para predecir la reaparición del cáncer de colon y recto. El estudio, publicado en la prestigiosa revista Annals of Surgery, ha establecido que las personas con niveles elevados de esta molécula antes de someterse a una intervención quirúrgica presentan un riesgo 4,7 veces superior de recurrencia tumoral, en comparación con los pacientes que muestran niveles más bajos.

La investigación, realizada en colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, hizo un seguimiento de 146 pacientes intervenidos de cáncer colorrectal durante un periodo de cinco años después de la cirugía. Los resultados fueron reveladores: en un 16,4% de los casos (uno de cada seis pacientes) el tumor reapareció, confirmando la relación directa entre los altos niveles de espermidina preoperatorios y el riesgo de recurrencia. Además, se constató que como mayor sea la caída de estos niveles después de la intervención, menor es la probabilidad de que el cáncer vuelva.

"Los resultados de nuestro estudio nos pueden permitir anticipar la recurrencia en estos casos, incluso con muestras antes de la cirugía, en aquellos pacientes en los cuales los niveles de espermidina son más altos", explica el Dr. Francisco Madrid-Gambin, investigador del Grupo de investigación Metabolómica Aplicada. Y lo más importante, según añade, es que eso se puede conseguir "a través de un análisis de sangre".

Una nueva herramienta para mejorar los tratamientos personalizados

Actualmente, para evaluar el riesgo de recurrencia, los especialistas se basan principalmente en la clasificación del tumor y en sí hay afectación en los ganglios linfáticos. Sin embargo, los resultados de esta investigación podrían proporcionar una herramienta adicional de gran valor para la práctica clínica. La Dra. Blanca Montcusí, médico adjunta de la sección de Cirugía Colorrectal, señala que "falta validar nuestros descubrimientos, pero nos pueden servir para saber qué pacientes se pueden beneficiar de quimioterapia o alguna otra terapia más específica para evitar la reaparición de la enfermedad".

El Dr. Miguel Pera, actual jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Clínic, destaca que el objetivo es "buscar otros factores de riesgo que anticipen el riesgo de recurrencia, y así poder ofrecer tratamientos, como quimioterapia o terapias específicas para reducir este riesgo." En casos donde se detecten niveles muy elevados de espermidina antes de la cirugía, los especialistas plantean incluso la posibilidad de administrar un tratamiento neoadyuvante previo a la intervención, que podría ayudar a reducir la medida del tumor, facilitando la operación y disminuyendo el riesgo de reaparición. Este aspecto es especialmente relevante si consideramos que aproximadamente el 80% de los pacientes con cáncer colorrectal requieren cirugía.

Reconocimiento científico y continuidad investigadora

El estudio forma parte de una línea de investigación más amplia de este equipo, que ya había establecido previamente la relación entre los niveles en sangre de determinados metabolitos y las complicaciones postoperatorias a corto plazo en pacientes operados de cáncer colorrectal. "Seguimos trabajando para comprobar si lo que hemos visto se repite en otras poblaciones con estos tumores y determinar el rol de la espermidina en la recurrencia del cáncer de colon y recto, averiguando el motivo de la relación entre su presencia y el retorno del tumor," afirma al Dr. Óscar Pozo, coordinador del Grupo de investigación Metabolómica Aplicada.

La relevancia de esta investigación ha sido reconocida con el tercer premio de los Premios Nacionales de la Fundación Asociación Española de Coloproctología-Medtronic 2025, librado durante el XXVIII congreso nacional de la entidad. Además, también ha recibido el premio XXVII Premio Dr. Lino Torre a la Investigación Quirúrgica, otorgado por el Servicio de Cirugía General del Hospital del Mar.