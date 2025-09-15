La Universidad de Lleida y la farmacéutica AstraZeneca impulsan una cátedra de innovación y eficiencia en salud

La directora de Asuntos corporativos y Acceso al mercado de AstraZeneca, Marta Moreno, y del rector de la UdL, Jaume Puy, durante la firma del convenio.UdL

La Universidad de Lleida (UdL) y AstraZeneca Farmacéutica Spain impulsan una nueva cátedra que tiene como objetivo promover la investigación y la formación avanzada en innovación y la evaluación de tecnologías sanitarias con un enfoque basado en la eficiencia y la mejora de los resultados en salud.

La Cátedra AstraZeneca EffiHEALTH de Innovación y Eficiencia en Salud tendrá una duración inicial de tres años y pretende "como iniciativa de utilidad pública, generar conocimiento que contribuya al bienestar colectivo y al fortalecimiento del sistema sanitario". Así lo recoge el convenio de creación de la formación firmado por el rector de la UdL, Jaume Puy, y la directora de Asuntos corporativos y Acceso al mercado de la compañía, Marta Moreno.

La colaboración entre ambas entidades –con tres años de duración prorrogables–, se articulará en diferentes ámbitos. Por una parte, el impulso de investigaciones en innovación sanitaria con un enfoque específico en el ámbito de la economía en salud y el desarrollo de programas de formación, divulgación y actualización de conocimientos para el sector.

De la otra, la creación de espacios de encuentro entre personal académico, investigador, organizaciones empresariales y sociales, e instituciones públicas para intercambiar conocimientos y experiencias en economía aplicada a la salud y el asesoramiento a instituciones en procesos de innovación, eficiencia y evaluación de tecnologías sanitarias. También prevén llevar a cabo actividades destinadas al alumnado universitario, como su participación en proyectos de impacto y la creación de un premio para Trabajos de final de grado (TFG).

Dotada por AstraZeneca con 68.000 euros anuales, la Cátedra será dirigida por la profesora de la UdL experta en economía de la salud, Marta Trapero Bertrán. La acompañará en su tarea al frente del ente un comité asesor científico y técnico integrado por otras personas expertas así como delegadas de la compañía farmacéutica.

"La colaboración entre la Universidad de Lleida y AstraZeneca representa la mayor garantía de que esta generación de conocimiento tenga un impacto real en la sociedad", ha afirmado el rector de la UdL, que ha añadido que a través de esta cooperación "se refuerza la misión de la cátedra de contribuir al bienestar colectivo, promoviendo avances en el sector sanitario basados en la evidencia y la eficiencia".

Por su parte, Marta Moreno, ha indicado que este convenio es una oportunidad única para construir, desde el rigor académico y la colaboración publicoprivada, nuevas vías de análisis y evaluación que permitan tomar decisiones informadas y alineadas con los retos actuales, entre otros, de la atención oncológica. "La cooperación con equipos expertos en economía de la salud es esencial para garantizar que la innovación se siga traduciendo en valor y en una mejor atención para los pacientes", ha dicho.

A la firma del convenio han estado presentes la directora de la cátedra, la vicerrectora de Transferencia de Conocimiento de la UdL, Olga Martín Belloso; y por parte de AstraZeneca, la jefa de Estrategia de acceso al mercado de oncología, Julia Salvador.