Un estudio lo confirma: la contaminación durante el embarazo altera el desarrollo cerebral de los bebés

Un estudio innovador sobre la contaminación atmosférica ha revelado que la exposición a partículas contaminantes durante el embarazo está directamente relacionada con una maduración cerebral más lenta en bebés. La investigación ha sido desarrollada por un equipo multidisciplinar de investigadores del Hospital del Mar, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y el área de Epidemiología y Salud Pública CIBER, que han analizado cómo las partículas PM2.5 influyen en el proceso de mielinización durante el primer mes de vida.

Los resultados del estudio muestran una clara correlación entre la exposición materna a PM2.5 y un desarrollo más lento de la mielina en los cerebros de los bebés. Este proceso de mielinización es fundamental para el correcto funcionamiento neuronal, ya que la mielina actúa como recubrimiento de las conexiones neuronales, haciéndolas más eficientes para transmitir información. Las partículas analizadas, unas treinta veces más delgadas que un cabello humano, contienen tanto elementos nocivos derivados de procesos de combustión y compuestos orgánicos tóxicos, como minerales esenciales para el desarrollo cerebral.

Para llevar a cabo esta investigación pionera, el equipo científico reclutó a mujeres embarazadas de tres hospitales barceloneses: Clínic, Sant Pau y Sant Joan de Déu. Se realizó un seguimiento exhaustivo de los niveles de contaminantes atmosféricos en los cuales estaban expuestas durante la gestación y, posteriormente, se seleccionaron 132 bebés para el estudio. Antes de cumplir el primer mes de vida, estos niños fueron sometidos a una resonancia magnética para evaluar su grado de maduración cerebral, midiendo específicamente los niveles de mielinización.

Implicaciones para la salud infantil y las políticas ambientales

Gerard Martínez-Vilavella, investigador de la Unidad de Resonancia Magnética del Servicio de Radiología del Hospital del Mar, subraya la necesidad de seguir controlando los niveles de contaminación y de estudiar cómo esta ralentización en la maduración cerebral podría influir en el desarrollo posterior de los niños. La investigación indica que el efecto observado no puede atribuirse a un único componente de las PM2.5, sino que parece responder a la combinación de los diferentes elementos que forman estas partículas.

El doctor Jesús Pujol, jefe de la Unidad de Resonancia Magnética del Servicio de Radiología del Hospital del Mar, destaca que los cambios cerebrales en esta primera etapa de la vida son extraordinariamente complejos. Puntualiza que tanto una ralentización excesiva como una aceleración en la maduración cerebral podrían tener efectos adversos, aunque todavía queda para determinar si el efecto observado es necesariamente nocivo. Esta investigación abre un campo de investigación prometedor para establecer cuál es la velocidad óptima de maduración cerebral durante el embarazo y evaluar la capacidad protectora de la madre y la placenta.

Finalmente, el investigador de ISGlobal Jordi Sunyer alerta que los hallazgos en bebés nacidos en Barcelona después de la implementación inicial de la zona de bajas emisiones evidencian que "hay que dar más pasos adelante para alcanzar los nuevos criterios de calidad del aire". Esta investigación, realizada en el contexto de las medidas contra la contaminación implementadas en Barcelona en los últimos años, subraya la necesidad de seguir avanzando en políticas medioambientales más estrictas para proteger la salud de las futuras generaciones.