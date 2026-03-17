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Lola Yepes y Anabel Sorolla son las dos protagonistas del primer videopodcast ‘S-àvies IRBLleida’. Ambas mantienen una conversación entre ciencia y experiencia de vida en torno al cáncer de mama.

Se trata del primer episodio de este nuevo proyecto del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) en que 6 parejas mantendrán una conversación sobre una temática de interés para la sociedad, como por ejemplo el dolor, el cáncer, el ictus, el envejecimiento saludable... Los videopodcasts han sido producidos por Lleida TV y conducidos por la periodista Mariví Chacón.