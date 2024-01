Lleida se convertirá en la capital del yoga del sur de Europa del 22 al 28 de abril

Presentación del tercer festival The Yoga Gallery, ayer en Lleida. - M.C.E.

Lleida acogerá por primera vez el festival The Yoga Gallery. Del 22 al 28 de abril, espacios emblemáticos de la ciudad como la nave central de la Seu Vella, el Centre d’Art Contemporani la Panera, l’Espai Cavallers, el Museu Morera o la plaza Sant Joan serán el escenario de un certamen que combina el yoga con la música y el arte contemporáneo. Según explicó ayer Gabriel Pena, director de The Yoga Gallery, una veintena de profesores y artistas entre los que se encuentran James Crossley, Rochelle Mello, Mitch Burnett, Olga Oskorbina o Mireia Coma-Cros impartirán 50 horas prácticas de yoga para todos los públicos. La primera parte del festival, la que se conoce como OFF Gallery, tendrá lugar del lunes al miércoles y ofrecerá sesiones gratuitas de esta disciplina que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. El certamen, que nació en Menorca hace tres años, contará con dos sesiones ‘laboratorio’: la primera será un maridaje de música electrónica y video-proyección a cargo del dúo Arms & Sleepers, y la segunda, una sesión guiada por el maestro de yoga Surinder Singh, uno de los mejor considerados en la ciudad india de Rishikesh. Habrá un espacio para el yoga tradicional, el Hatha, el Kundalini, el Vinyasa y para experiencias mindfulness. Para promover la convivencia y la relación entre los amantes de esta práctica, el certamen pone en marcha el programa ‘Adopta un yogui’ para que leridanos abran las puertas de su casa y acojan temporalmente a participantes de otros territorios, a cambio de entradas gratuitas al festival. De momento, solo está a la venta en www.theyoga.gallery una oferta de lanzamiento que permite acceder a todas las actividades por 199 euros.