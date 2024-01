Carlos III ingresa en un hospital para ser operado de la próstata

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El rey Carlos III ingresó ayer en una clínica de Londres para someterse a un tratamiento por un problema de agrandamiento de próstata, tal como había adelantado la semana pasada el Palacio de Buckingham, que no especificó cuánto tiempo permanecerá el monarca en el hospital. La Casa Real británica describió como “benigna” su situación, recordando que se trata de un problema “común” entre hombres que han alcanzado cierta edad (el monarca tiene 75 años). No obstante, el tratamiento sí obligará al rey a suspender su agenda oficial, al menos durante un “corto” periodo de tiempo. Carlos III ha ingresado en la misma clínica donde la semana pasada ya fue internada su nuera, Kate Middleton, para una cirugía de la que no trascendieron detalles. Según la BBC, el monarca aprovechó la ocasión para visitar a la esposa del príncipe Guillermo antes de acudir a su propia cita médica.