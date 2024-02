As de la Kings League y del MIR

Publicado por Marc Carbonell Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Víctor Vidal, que a sus 24 años ha sido portero en tres equipos de fútbol y uno de la Kings League -donde en octubre ganó la Kings Cup y fue premiado como el MVP de la final- ha conseguido la posición 41 en todo el Estado para escoger una plaza de Médico Interno Residente (MIR) en el examen que 13.990 graduados en Medicina hicieron el 21 de enero. “Mi sueño de pequeño era ser futbolista, pero siempre he tenido muy claro que mi carrera tendría fecha de caducidad sin un gran éxito”, explica.

Vidal se retiró del fútbol federado en enero de 2023, cuando rescindió su contrato con el Sabadell porque “prioricé la Medicina”, afirma. “Tuve varias ofertas para seguir jugando, pero no era compatible con la dedicación que exige el MIR”, añade. Antes de ser portero del Sabadell, Vidal jugó con el Logroño y con el Lleida Esportiu, su primer equipo. Ahora, habiendo obtenido con toda probabilidad la mejor nota de los miembros de su promoción en la facultad de Medicina de la UdL, tiene claro que quiere especializarse en Cirugía Plástica en Barcelona, donde vive. “Si no hubiese tenido suficiente nota, me habría vuelto a presentar el año que viene”, asegura.El leridano empezó un curso intensivo el pasado junio con una academia para prepararse el examen. Estudiaba entre 8 y 11 horas al día, y “a finales de julio me di cuenta de que necesitaba una fuente de distracción externa porque solo estudiando no podía rendir”, explica. Fue entonces cuando se apuntó al ‘draft’ de la Kings League y fue fichado por el equipo Ultimate Móstoles. “Vi que el grado de compromiso que le podía dedicar era compatible con el MIR y fue la mejor distracción para poder concentrarme después al máximo”, valora. Vidal combinó sus estudios con tres entrenamientos y uno o dos partidos semanales. Asimismo, considera que “el fútbol me ha enseñado disciplina, a ser muy exigente conmigo mismo y a gestionar los nervios, lo que me ha ayudado para el examen”. El leridano admite que “esperaba sacar un muy buen resultado porque me había preparado mucho y el examen me fue bien, pero salí con una sensación muy rara”. Asimismo, asegura que el apoyo de su familia y de sus amigos ha sido fundamental para su preparación. “En especial el de mi pareja, que también se examinó del MIR el año pasado”, añade. “Estoy muy contento de llevar el nombre de Lleida por donde sea”, asegura Vidal. Valora que “de la UdL salimos muy bien preparados, hemos hecho más prácticas que en otras facultades y damos un buen trato a los pacientes”. Finalmente, dice que “la universidad dio muchas facilidades para combinar la carrera con el fútbol, pero en el fútbol me dieron menos”.