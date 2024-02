Mònica Usart: «El esquí tendrá que replantear las cotas bajas, no habrá nieve»

Publicado por Xavier Rodríguez Verificado por Creado: Actualizado:

Mònica Usart

meteoròloga

¿Catalunya es un país de fenómenos climáticos extremos?

Aunque podemos pensar que no porque no tenemos huracanes ni normalmente tornados o situaciones que en el resto del planeta nos parecen más bestias, sí que somos un país de muchos extremos. Por ejemplo, vivimos en una zona en la que estamos acostumbrados a tener extremos de lluvia, épocas de mucha sequía como ahora y otras de lluvias muy torrenciales, que es una característica del clima del Mediterráneo. No sabe llover, podríamos decir, en Catalunya.

¿Y lo será cada vez más?

Claro. Cada vez estos extremos se alejan más. Con el cambio climático todo se hace más severo. Cuando tengamos épocas de sequía serán más largas y más duras (ahora tenemos un claro ejemplo) y cuando tengamos lluvias torrenciales serán peores y nos provocarán más problemas.

Uno de los fenómenos que relata en el libro es el temporal Gloria de 2020. ¿Cuándo cree que se podría repetir un episodio como este?

Fue un temporal muy particular. Fue muy persistente, largo y extenso en cuanto a la cantidad de comarcas que afectó.. Yo creo que un Gloria es extraño que lo tengamos, porque tuvo todos los factores: nieve, lluvia, viento y temporal de mar. Lo unió todo y durante casi cinco días. No es muy habitual. ¿Que lo necesitaríamos ahora para recuperar todos los embalses sin causar daños? Sí, pero es extraño que llegue un Gloria otra vez.

También tiene libros más didácticos para niños. ¿Qué importancia tiene que estos tengan conocimientos de meteorología?

Creo que es muy importante porque es una cosa que les afecta cada día. Además, los niños se encontrarán con un panorama que será más complicado que el que teníamos nosotros cuando éramos más pequeños. Entonces, no solo tienen que entender la meteorología del lugar donde viven sino también las dificultades que les puede comportar este cambio climático, qué les aportará a ellos porque cambiará totalmente el entorno en el que viven.

¿Sectores como el esquí y el riego lo tienen complicado con el cambio climático?

Sí. Con el cambio climático la clave es adaptarnos, además de mitigar. Por lo que respecta a las pistas de esquí, sobre todo las cotas medias y bajas se tendrán que replantear en el futuro porque no habrá nieve. Y en las más altas, este año tenemos un ejemplo, si se combina con sequía no nos llega ni la nieve. Se tendrá que hacer un nuevo planteamiento para ver qué se hace con las pistas y cómo se adapta el turismo de esquí. Y en cuanto a los cultivos, tendremos que buscar las variedades que sean capaces de soportar el nuevo escenario. Creo que se tiene que hacer una inversión importante para ver qué variedades aguantarán el nuevo clima que tendremos en Catalunya.

¿Por qué se hizo meteoróloga?

De pequeña me gustaba mucho mirar el cielo, pero más de noche. Quería ser astronauta y una maestra me dijo que para ello tenía que ser muy fuerte físicamente y pensé que no lo lograría. Me fui aficionando a mirar el cielo de día y una película me disparó el interés por la meteorología, que fue Twister, de Helen Hunt. Esa figura me apasionó, por la pasión por la meteorología y la capacidad de ayudar a la gente. Entonces dije: “yo quiero ser Helen Hunt en Twister”. Puse los pies en la tierra, empecé a estudiar la meteorología de aquí y me encaminé hacia el campo de la comunicación, que también me gusta.