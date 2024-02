Reforma legal contra los delitos graves de pederastia

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Parlament llevará al Congreso de los Diputados una proposición de ley para que los delitos sexuales graves contra menores de edad no prescriban. Así lo aprobó ayer el pleno de la cámara por una amplia mayoría de los grupos (PSC, ERC, Junts, els comuns y Ciutadans), con el único voto en contra de la extrema derecha de Vox y la abstención de la CUP, el PP y la diputada no adscrita Cristina Casol. Una vez aprobada, ahora pasa a la cámara baja española para empezar su tramitación. A la sesión plenaria asistieron víctimas de pederastia, con quienes se trabajó la propuesta, como Miguel Hurtado, Alexandre Palomas, Esther Pujol y Jordi de la Mata, que fueron aplaudidas por el hemiciclo. Por un lado, la iniciativa aprobada en el Parlament propone una modificación del Código Penal español, sin carácter retroactivo, para que los delitos contra la libertad sexual cometidos por personas adultas contra menores no prescriban cuando tengan la consideración de graves.

Por otra parte, en relación a los tipos penales menos graves, la reforma plantea alargar la prescripción y que la víctima pueda denunciar los hechos al menos hasta que tenga 50 años. En estos momentos, estos delitos prescriben entre los 40 y los 45 años. La diputada Judith Alcalá, del PSC, defendió la iniciativa para que “las víctimas la oportunidad puedan actuar cuando estén preparadas”.