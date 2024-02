Reforma legal contra els delictes greus de pederàstia

El Parlament portarà al Congrés dels Diputats una proposició de llei perquè els delictes sexuals greus contra menors d’edat no prescriguin. Així ho va aprovar ahir el ple de la cambra per una àmplia majoria dels grups (PSC, ERC, Junts, comuns i Ciutadans), amb l’únic vot en contra de l’extrema dreta de Vox i l’abstenció de la CUP, el PP i la diputada no adscrita Cristina Casol. Una vegada aprovada, ara passa a la cambra baixa espanyola per començar la tramitació. A la sessió plenària van assistir víctimes de pederàstia, amb qui es va treballar la proposta, com Miguel Hurtado, Alexandre Palomas, Esther Pujol i Jordi de la Mata, que van ser aplaudits per l’hemicicle. D’una banda, la iniciativa aprovada al Parlament proposa una modificació del Codi Penal espanyol, sense caràcter retroactiu, perquè els delictes contra la llibertat sexual comesos per persones adultes contra menors no prescriguin quan tinguin la consideració de greus.

D’altra banda, en relació amb els tipus penals menys greus, la reforma planteja allargar la prescripció i que la víctima pugui denunciar els fets almenys fins que tingui 50 anys. En aquests moments, aquests delictes prescriuen entre els 40 i els 45 anys. La diputada Judith Alcalá, del PSC, va defensar la iniciativa perquè “les víctimes tinguin l’oportunitat d’actuar quan estiguin preparades”.